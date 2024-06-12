Силовики задержали 42 участников протестов в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция отчиталась о задержании 42 участников протестов у здания парламента за неповиновение требованиям силовиков. Архиепископ Баграт Галстанян призвал полицейских не провоцировать митингующих, а силовики пригрозили применить спецсредства.

Как писал "Кавказский узел", члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня продолжают круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян 11 июня призвал неравнодушных соотечественников прийти на митинг к зданию парламента Армении. Депутаты предостерегли протестующих от стычек с силовиками и попыток попасть в здание парламента. Сегодня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы к зданию парламента, где находится премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сторонники оппозиции собираются у здания, чтобы поддержать требования движения "Тавуш во имя родины" об отставке Пашиняна.

9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Совет парламента Армении отклонил ходатайство оппозиции о срочном внеочередном заседании, спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня. Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы по отставке правительства Армении из-за отсутствия основного докладчика.

Полиция начала задержания возле здания парламента, на перекрестке улиц Прошяна - Демирчяна. Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в отделения доставлены 20 участников протестов. По его словам, все они задержаны за неподчинение законному требованию полицейских (статья 182 Кодекса Армении об административных правонарушениях).

Позднее представитель полиции отметил, что задержаны уже 42 человека. "Была необходимость освободить дорогу на данном перекрестке, полиция освободила, в том числе путем задержаний", сообщил представитель полиции .

Архиепископ Баграт Галстанян квалифицировал задержания "похищением мирных жителей".Он призвал полицейских не провоцировать мирных митингующих и воздержаться от незаконных действий. "Вся ответственность будет на вас, полицейские, и на тех, кто дает вам такие приказы", - заявил Баграт Галстанян на площади у парламента.

Галстанян потребовал открыть дорогу на перекрестке Баграмяна - Демирчяна, чтобы участники протеста присоединились к соратникам на улице Прошяна.

Полиция потребовала прекратить акции, в противном случае будут применены спецсредства. Полиция также призвала вывести детей из территории, чтобы они не пострадали от спецсредств. Полиция также возложила всю ответственность на организаторов протестов.

Активисты скандируют "Откройте дорогу!", дуют в вувузелы и бьют набат.

Представитель полиции заявил, что сегодня полиция получила письмо от спикера парламента Алена Симоняна о том, что внутри здания Парламента с сегодняшнего дня ведется усиленная охрана, депутаты, которые захотят зайти в здание парламента, смогут с 14:30 (13.30 мск) зайти только со стороны проспекта Баграмяна.

За воротами парламента находятся вооруженные спецподразделения, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Напомним, движение "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводит акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Массовые акции протеста начались в Армении после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании армяно-азербайджанской границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.