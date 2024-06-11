Abzas Media заявила о насилии конвоя над Ульви Гасанли

11 июня 2024, 19:35

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Директор Abzas Media Ульви Гасанли подвергся необоснованному насилию со стороны конвоиров при вывозе из суда обратно в СИЗО, заявила редакция издания. Подобное обращение нарушает права человека и унижает его достоинство, заявили адвокат и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку отказался перевести под домашний арест двух руководителей Abzas Media, директора Ульви Гасанли и главного редактора Севиндж Вагифгызы, заключенных под стражу по обвинению в контрабанде. 6 июня суд также отказал Гасанли и Вагифгызы в освобождении под залог.

В Азербайджане арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

О применении насилия со стороны сотрудников Пенитенциарной службы Азербайджана в отношении Гасанли заявила редакция Abzas Media 11 июня.

"Сотрудники Пенитенциарной службы надели Ульви Гасанли наручники сзади. При этом <один конвоир>, выводя Ульви из здания суда, c силой нагнул ему голову, а другой конвоир напротив поднял его закованные в наручники руки сзади вверх, чтобы причинить Ульви боль. Это они делали якобы для того, чтобы журналисты не увидели Ульви. Когда Ульви запротестовал, его силой уволокли. Это уже второй случай подобного обращения с Гасанли", - сообщила Лейла Мустафаева, руководитель новой команды Abzas Media, которая работает из-за рубежа.

Адвокат Гасанли Зибейда Садыгова считает, что вообще нет никакой целесообразности надевать наручники Гасанли сзади. Общепринятой практике правоохранительных органов наручник надевается с одной стороны на одну руку человека, находящегося под стражей, а с другой – на руку сопровождающего силовика. На обе руки наручники надеваются в исключительных случаях, к примеру, когда задержанный ранее пытался бежать или оказывать сопротивление, подчеркнула адвокат. "Ульви Гасанли таких действий не предпринимал. Он интеллигентный, законопослушный человек. А надевание наручников сзади, нагибание головы вовсе является грубым нарушением прав человека", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что, если Гасанли изъявит желание, то эти вопросы будут поставлены в дополнении к заявлению в ЕСПЧ о неправомерности его ареста.

В случае с Ульви Гасанли нарушена также презумпция его невиновности. Он еще в статусе обвиняемого, суд не доказал его вину, а с ним обращаются как с особо опасным преступником

Сокоординатор Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана» Эльшан Гасанов считает, что надевание арестанту наручников сзади, ведение его с нагнутой головой является формой обращения, унижающего достоинство человека.

"Есть прецедентные решения ЕСПЧ, согласно которым, если сотрудники правоохранительных органов без серьезной необходимости применяют силу в отношении поднадзорного лица, то это расценивается как унижение его достоинства и квалифицируется как нарушение статьи 3 (запрет пыток) Европейской конвенции", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Подобное обращение с арестованным - "нарушение прав, гарантированных Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией по правам человека", подчеркнул директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров .

"Честь и достоинство граждан Азербайджана защищены Конституцией страны и Европейской конвенцией прав и свобод человека. Никто не может быть подвергнут бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. В случае с Ульви Гасанли нарушена также презумпция его невиновности. Он еще в статусе обвиняемого, суд не доказал его вину, а с ним обращаются как с особо опасным преступников", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла"га.

Правозащитник назвал "это (нарушение прав Гасанли) показателем нетерпимости правительства к свободной журналистике».

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана не удалось. На письменный запрос "Кавказского узла" до конца рабочего дня ответа не поступило.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»