Оппозиционеры в Ереване потребовали реакции омбудсмена на действия силовиков

04 июня 2024, 11:56

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Члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины", выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, сегодня собрались около офиса омбудсмена и призвали его отреагировать на нарушения прав людей, участвующих в акциях протеста.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня юристы и правозащитники заявили, что силовики в Армении практикуют безосновательные аресты задержанных на акциях протеста, чтобы запугать сторонников оппозиции, но этим нарушают права людей.

3 июня члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" на акции протеста у здания Следственного комитета Армении потребовали освободить всех задержанных активистов. Не добившись встречи с представителями Следкома, протестующие провели шествие к Церкви Святой Анны.

В Ереване члены и сторонники движения "Тавуш во имя Родины" проводят шествие. В частности, они прошли до офиса омбудсмена. "Мы посетили офис защитника прав человека, чтобы они ответили на наши вопросы, а также рассказали, служит ли правозащитники правам человека или нет", – привело сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Армения" слова лидера движения "Тавуш во имя родины" архиепископа Баграта Галстаняна.

Видеотрансляцию акции в Ереване сегодня на своем YouTube-канале ведет издание "Yerevan Today". На кадрах показано скопление людей на городской улице, также показан Баграт Галстанян, который дает интервью журналистам и беседует с другими участниками акции протеста. Ситуация в целом на месте спокойная.

Напомним, 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за делимитации армяно-азербайджанской границы, начали акции неповиновения. Баграт Галстанян был выбран кандидатом в премьер-министры.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании армяно-азербайджанской границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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