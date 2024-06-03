03 июня 2024, 14:07

Двое военных из Ингушетии убиты на Украине

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Магомед Устильгов и Илез Аушев убиты в военной операции на Украине, сообщило правительство Ингушетии. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 63 ингушских бойцов.

Как писал "Кавказский узел", 51-летний Магомед Гапархоев убит в военной операции на Украине, сообщило 31 мая правительство Ингушетии. Таким образом, были официально признаны убитыми в военной операции не менее 61 бойца из Ингушетии.

В Ингушетии похоронены военнослужащие Магомед Устильгов и Илез Аушев, погибшие в военной операции на Украине, сообщило сегодня в своем телеграм-канале правительство республики.

"Похороны состоялись в населенных пунктах Сурхахи и Малгобек. […] Близким погибших была оказана материальная поддержка", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 63 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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