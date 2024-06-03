Транскам открыт для движения

03 июня 2024, 10:17

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Сняты ограничения на проезд по Транскавказской магистрали, которая была закрыта в связи с паводком, сообщило МЧС Южной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью МЧС из-за паводка закрыло Транскавказскую магистраль для всех видов транспорта.

Ограничения на движение транспорта, введенные ранее на Транскавказской магистрали, отменены. Трасса функционирует в штатном режиме, привело сегодня в своем телеграм-канале ИА "Рес" сообщение МЧС Южной Осетии.

Напомним, Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

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