03 июня 2024, 06:21

Транскам закрыт для всех видов транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали запрещено из-за паводка, сообщило сегодня МЧС.

По данным управления МЧС по Северной Осетии, движение по Транскавказской автомагистрали запрещено сегодня ночью.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке 24-29 километры, А-164 Транскам в обоих направлениях", – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Транскам закрыт из-за паводка, отметил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии.

Напомним, Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире переменная облачность, температура воздуха составляет +27 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 4 июня ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +16 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме", "Очередь из 2000 фур образовалась на "Верхнем Ларсе", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 июня 2024, 11:06

03 июня 2024, 10:17

  • Транскам открыт для движения

    Сняты ограничения на проезд по Транскавказской магистрали, которая была закрыта в связи с паводком, сообщило МЧС Южной Осетии.

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