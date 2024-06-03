Транскам закрыт для всех видов транспорта

03 июня 2024, 06:21

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Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали запрещено из-за паводка, сообщило сегодня МЧС.

По данным управления МЧС по Северной Осетии, движение по Транскавказской автомагистрали запрещено сегодня ночью.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке 24-29 километры, А-164 Транскам в обоих направлениях", – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Транскам закрыт из-за паводка, отметил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии.

Напомним, Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире переменная облачность, температура воздуха составляет +27 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 4 июня ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +16 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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