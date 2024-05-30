Теймур Керимов дал показания суду о пытках в полиции

30 мая 2024, 06:54

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Руководитель Kanal-11 Теймур Керимов на заседании суда в Баку рассказал, что силовики избили его и требовали признаться в хранении наркотиков, а также в вымогательстве. Журналист заявил, что поставил свою подпись под признательными показаниями после пыток и угроз.

Как информировал "Кавказский узел", Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере. 15 марта Керимову было предъявлено новое обвинение – вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. На подготовительном судебном заседании 5 апреля Керимов заявил отвод составу суда в связи с содержанием его на процессе в наручниках, но суд не удовлетворил ходатайство. 15 мая подготовительное заседание суда завершилось, при этом Керимову было отказано в переводе под домашний арест.

Власти и силовики начали преследование директора YouTube-проекта Kanal-11 Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы, в его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли. По словам адвоката, Керимов сообщил, что от него сначала требовали признаться в преступлении, связанном с наркотиками, и даже избили, чтобы получить признание.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 29 мая под председательством судьи Азада Меджидова начались судебные слушания по существу по делу Керимова. На процессе прокурор Фариз Рзаев огласил обвинительный акт. В нем утверждается, что Керимов, сотрудничавшей с журналистом Kanal-11 Истек Тотиевой, вымогал денежные средства у Фарруха Алекперова и Лейлы Алмасзаде для удаления с ресурсов критических видеоматериалов о них. Керимов назвал обвинение ложным и заявил, что не признает себя виновным. Он пояснил, что с Алекперовым не был знаком, и никогда не виделся с ним, а всего лишь несколько раз говорил по телефону и получал от него sms-сообщения, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

"Я его не видел, и тем более денег у него не требовал. Был сюжет, в котором рабочие обвиняли этого человека в невыплате зарплат. Это был репортаж", – сказал Керимов.

По его словам, видео об Алекперове было удалено после его настойчивых звонков и просьб. Керимов также указал на несостоятельность жалобы против него Лейлы Алмасзаде, руководителя частного образовательного учреждения.

"К нам обратилась с жалобой родительница ребенка этого учреждения, которая жаловалась на то, что из-за плохого присмотра в этой образовательной группе за ее дочкой, ребенок заболел правосторонней пневмонией. Никакого злого умысла у нас не было. После жалобы родительницы мы ходили в это учреждение, чтобы дать и их позицию. То есть мы готовы были дать и иную точку зрения. Видео до сих пор размещено на YouTube-канале [Kanal-11]. О вымогательстве и речи не может быть", – сказал Керимов.

Журналист рассказал суду, что 11 декабря 2023 года его грубо задержали люди в штатском, доставили в отдел полиции и избили. "Мне сначала сказали, что меня везут на прием к главе МВД. Но когда мы свернули в сторону станции метро "Гянджлик" я понял, что меня везут в "бандотдел" (главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью МВД, – прим. "Кавказского узла"). До того меня уже в это ведомство вызвали – угрожали. Там меня подняли то ли на второй, то ли на третий этаж, и завели в комнату, на которой было написано: "заместитель начальника", и стали избивать. Перед мной поставили три пакетика с наркотиками и потребовали признаться, что они принадлежат мне. Но когда они стали вести оперативную видеосъемку, я отказался на камеру говорить, что наркотики принадлежат мне", – сказал Керимов.

После этого, по его словам, силовики продолжили его избивать. "Мне говорили, что в этом управлении еще никто не отказывался от признаний. Но потом на некоторое время меня оставили. Далее угрозы и побои возобновились и от меня уже требовали признаться вымогательстве путем угроз", – продолжил Керимов.

По его словам, силовики иронизировали, что это обвинение подходит для журналиста. "У них старший говорил: "так бейте, чтобы следы на теле не оставались". Мне говорили: "у тебя вариантов нет, есть указание сверху, признавайся". Но я все равно отказывался от самооговора. Я сдался, когда был отдан приказ изнасиловать меня дубинкой. Сотрудники этого управления чувствуют себя абсолютно безнаказанными. Когда я им сказал, что пожалуюсь в администрацию президента, они только ухмыльнулись", – отметил Керимов.

Он заявил, что полиция чувствует себя безнаказанной, потому что прокуратура и суды закрывают глаза на произвол ее сотрудников.

Судья Меджидов заявил, что в связи с заявлением Керимова будет направлено письмо в прокуратуру для расследования.

Защита уже обращалась в прокуратуру с жалобой на пытки, однако она отказала в возбуждении уголовного дела, отметил адвокат журналиста Немат Керимли. Суд должен не письмо отправлять в прокуратуру, а принимать постановление, обязывающее надзорный орган открыть уголовное дело, заявил защитник.

Суд не отреагировал на замечание адвоката.

Судья объявил перерыв. Дата следующего судебного заседания будет сторонам сообщена позже.

Другая обвиняемая по делу – Истек Тотиева, которая находится на свободе под мерой пресечения "под надзором полиции" отказывается от комментариев.

Потерпевшие Алекперов и Алмасзаде оказались недоступны для комментариев. "Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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