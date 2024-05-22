Соратники сочли политически мотивированным арест Гурбанлы

22 мая 2024, 21:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Имран Гурбанлы арестован по надуманному обвинению из-за своих оппозиционных взглядов и публикаций в соцсетях, предположили соратники Гурбанлы.

Как писал «Кавказский узел», 21 мая в Шарурском районе Нахичеванской автономной республики (НАР) был задержан местный активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Имран Гурбанлы, сегодня он арестован на 30 суток.

Глава Нахичеванской региональной организации ПНФА Яшар Багирсой считает обвинение Гурбанлы в "неподчинении полиции" надуманным. "Имрану Гурбанлы 60 лет. Он очень вежливый, спокойный человек. Мы не знаем, что они написали в протоколе полиции и решении суда, так как у Имрана Гурбанлы не было своего адвоката. Очевидно ему формально назначили защитника за государственный счет. Но мы, более чем уверены, что протокол об административном правонарушении был сфальсифицирован. Его арест политически мотивирован. Очевидно, истинной причиной ареста стали его оппозиционные взгляды, критические посты в адрес властей в социальных сетях", - сказал Багирсой.

В частности, по его словам, Гурбанлы в последнее время резко критиковал власти за преследования граждан по политическим мотивам.

"Имран Гурбанлы в последние 20 лет в основном жил в Турции, где находился на заработках. Однако интересовался политической жизнью страны. В последнее время он больше всего постов посвящал делам политзаключенных. У него на Facebook (Meta Platforms Inc. запрещено на территории России) на профильном фото были выставлены портреты политзаключенных. Один его из постов был посвящен осуждению полиции за арест парализованного активиста Фамиля Халилова. Возможно, этот пост и стал причиной его ареста», - сказал Багирсой.

Напомним, что инвалида первой группы Фамиля Халилова, у которого парализованы обе руки, задержали 2 мая, он отправлен в СИЗО по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник. 14 мая Бинагадинский райсуд Баку отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, апелляционный суд в Баку оставил в силе это решение. Парализованный активист назвал пыткой содержание под стражей, рассказал адвокат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.