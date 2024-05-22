Оппозиционер Гурбанлы арестован в Нахичевани на 30 суток

22 мая 2024, 14:47

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Суд в Нахичевани отправил под арест на 30 суток члена оппозиционной партии Имрана Гурбанлы, признав его виновным в неподчинении полицейским. Однопартийцы сочли арест Гурбанлы политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая в Нахичеванской автономной республики (НАР) полицейские задержали члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Имрана Гурбанлы. В партии связали задержание Гурбанлы с его публикациями в соцсетях с критикой властей Азербайджана.

Имран Гурбанлы уже 20 лет находится на заработках в Турции и живет в Стамбуле, но два-три раза в год приезжает в город Шарур на несколько дней, чтобы проведать семью. В этот раз он приехал 18 мая.

Сегодня Нахичеванский горсуд приговорил активиста Шарурского районного отделения ПНФА Имрана Гурбанлы к административному аресту на 30 суток. Он признан виновным по статье 535.1 («неподчинение законным требованиям полиции») КоАП Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава Нахичеванской региональной организации ПНФА Яшар Багирсой.

Он считает обвинение Гурбанлы надуманным. "Имрану Гурбанлы 60 лет. Он очень вежливый, спокойный человек. Мы не знаем, что они написали в протоколе полиции и решении суда, ибо у Имрана Гурбанлы не было своего адвоката. Очевидно, ему формально назначили защитника за государственный счет. Но мы более чем уверены, что протокол об административном правонарушении был сфальсифицирован. Его арест политически мотивирован. Очевидно, истинной причиной ареста стали его оппозиционные взгляды, критические посты в адрес властей в социальных сетях", - сказал Багирсой.

В частности, по его словам, Гурбанлы в последнее время резко критиковал власти за преследования граждан по политическим мотивам. "Имран Гурбанлы в последние 20 лет в основном жил в Турции, где находился на заработках. Однако интересовался политической жизнью страны. В последнее время он больше всего постов посвящал делам политзаключенных. У него на Facebook* на профильном фото были выставлены портреты политзаключенных. Один его из постов был посвящен осуждению полиции за арест парализованного активиста Фамиля Халилова. Возможно, этот пост и стал причиной его ареста", - сказал Багирсой.

Представитель МВД НАР подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об аресте Гурбанлы, но воздержался от комментариев.

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