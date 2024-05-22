Члены черкесской диаспоры у здания ООН в Нью-Йорке напомнили об изгнании предков

22 мая 2024, 18:28

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Черкесские активисты провели у здания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке по случаю окончания Кавказской войны и изгнания предков с исторической родины.

Как сообщал "Кавказский узел", акция по случаю окончания Кавказской войны и изгнания черкесов с исторической родины прошла 21 мая в Стамбуле при усиленных мерах безопасности. Активистам не позволили провести акцию на главной улице европейской части Стамбула, где находится российское генконсульство, однако они смогли возложить траурный венок к стенам диппредставительства.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

Черкесские активисты собрались 21 мая у штаб-квартиры Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 160-ую годовщину окончания Кавказской войны и изгнания черкесов с исторической Родины. В связи с разницей во времени, акция прошла около полуночи по Москве.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов памятной акции, полномочный представитель "Объединенного черкесского совета" в США, председатель общественно-политического движения "Черкесский конгресс Карачаево-Черкесской Республики" Касе Кик, "на акцию собралось около 30 человек", представителей новой волны эмиграции. "В основном это были черкесы, но нас пришли поддержать представители из организации "Лига Наций" - калмыки, татары и буряты. К сожалению, не все могли показывать свои лица [для фото] из-за обстановки в России, велика вероятность репрессий в отношении родственников и друзей", - рассказал Кик.

Он также отметил, что власти не препятствовали проведению акции. "Полицейские были очень доброжелательны и помогали проведению акции", - рассказал Кик. По его словам, цель акции - повысить осведомленность о правах черкесов.

Также Совет Объединенной Черкесии направил обращение в адрес генсека ООН, в котором, в частности, высказывается обеспокоенность в связи с тем, что черкесский язык в связи с его отсутствием в школьной программе, может постигнуть судьба убыхского языка.

Убыхи – коренной народ Западного Кавказа, один из субэтносов адыгов (черкесов). После покорения русскими Кавказа в 1858-1865 годах убыхи почти полностью переселились в Османскую империю и быстро ассимилировались, поэтому даже приблизительную численность потомков убыхов в современной Турции установить невозможно. Согласно данным переписи населения 2010 года, национальности "убых" в России не существует. Убыхский язык на сегодняшний день считается мертвым: последним его носителем был Тевфик Эсенч, умерший в 1992 году, говорится в справочном материале "Кавказского узла".

На фотографиях, направленных "Кавказскому узлу", собравшиеся на акцию держат в руках плакаты. Касе Кик держал в руках плакат с требованием признания геноцида черкесов. Представители калмыцкой диаспоры выражали солидарность с черкесами и другими кавказскими народами.

Памятные акции прошли в этот день и в офисе Черкесской благотворительной ассоциации США. На вечере, посвященном 160-й годовщине изгнания черкесов собралось около пятидесяти представителей черкесской общины США.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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