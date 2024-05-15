Смягчена мера пресечения участнице инцидента на выборах в Карачаево-Черкесии

15 мая 2024, 04:15

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Суд отпустил под домашний арест жительницу Карачаево-Черкесии, которая на выборах президента России залила урну с бюллетенями краской.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 марта на одном из участков Малокарачаевского района местная жительница вылила в урну с бюллетенями красящее вещество. Следствие сообщило о задержании подозреваемой и расследовании дела о препятствовании осуществлению избирательных прав. 20 марта она была арестована.

Малокарачаевский районный суд изменил меру пресечения местной жительнице, которая залила урну с бюллетенями на выборах президента России краской, пишет 14 мая "Интерфакс" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесии Викторию Левченко.

По словам Левченко, ранее суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая, теперь же мера пресечения изменена на домашний арест до 8 июля.

Помимо инцидента в Карачаево-Черкесии, в регионах СКФО и ЮФО 15 марта произошли по меньшей мере четыре аналогичных случая. Так, в Ростовской области был задержан житель Азовского района, 1962 года рождения, который на одном из избирательных участков также вылил "жидкость зеленого цвета" в урну для бюллетеней. Дело расследуется по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

В Моздоке молодая женщина залила йодом списки избирателей. Инцидент не повлиял на процесс голосования, а испорчен оказался лишь угол списка, сообщили в избиркоме. Жительница Моздока пыталась вылить жидкость на бюллетени, но в итоге испортила список избирателей и была задержана, сообщили в полиции.

На избирательном участке в Сочи местная жительница также вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Суд отправил 62-летнюю женщину под домашний арест до 15 мая.

Избирком Волгоградской области сообщил, что жительница Волжского вылила зеленку в урну для бюллетеней на избирательном участке №1131. Все эти бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки избирателей "различимы и не вызывают сомнений", заявили в избиркоме. Силовики задержали подозреваемую, дело расследуется по статье о препятствовании осуществлению избирательных прав, сообщил Следком.

15 марта на брифинге в информационном центре ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны, сообщил в тот же день ТАСС. "Послушайте внимательно, для всех. Это 141-я статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали", - привело ее слова агентство.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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