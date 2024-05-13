Выяснились подробности инцидента с рукоприкладством в дагестанской школе

13 мая 2024, 23:07

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Педагог из школы поселка Белиджи ударила ученицу указкой после того, как девочка ответила ей оскорблением на замечание, сообщил представитель районных властей. В Минобразовании Дагестана сообщили о проверке в связи с инцидентом.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях была опубликована информация о том, что учительница школы в поселке Белиджи избивала на уроке семиклассницу указкой, пока та не сломалась. В прокуратуре Дагестана сообщили, что в отношении учительницы возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. По данным пресс-службы администрации Дербентского района, преподаватель школы уволилась по собственному желанию после того, как ее заподозрили в избиении школьницы.

Инцидент произошел в конце апреля в школе №1 поселка Белиджи. В этой школе ранее претензий к учителям по поводу применения силы в отношении детей не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Дербентского района на условиях анонимности.

Он уточнил, что пострадавшая школьница училась плохо, неоднократно имела замечания за поведение от учителей. По его сведениям, родители девочки находятся в разводе, отец отбывает срок в колонии.

"Когда 64-летняя учительница давала домашнее задание, школьница ее не слушала, разговаривала с соседями по парте. На замечание педагога она ответила оскорблением, после чего учительница ударила ее по голове сначала учебником, потом указкой", - рассказал представитель администрации.

По его словам, уголовное дело было возбуждено после публикаций в соцсетях и соответствующей информации, поступившей правоохранителям от управления по делам несовершеннолетних.

В министерстве образования Дагестана сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что по данному факту проводится проверка.

Минимальное наказание по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью - обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, максимальное - лишение свободы на срок до двух лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев. "Полагаю, будет вынесено минимальное наказание, учитывая возраст педагога. Руководство школы также должно нести ответственность, предпринять меры по недопущению подобных ситуаций, учитывая, что ребенок из неблагополучной семьи", - считает юрист.

Ранее, комментируя избиение тренером из Карабухкентского района подростка на соревнованиях, Али Алиев подчеркнул, что за избиение несовершеннолетних отдельной статьи в Уголовном кодексе нет.

Видео избиения тренером Алаудином Атаевым подростка после того, как тот потерпел поражение в турнире, возмутило пользователей сети. Федерация спортивной борьбы России пожизненно дисквалифицировала Атаева.

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