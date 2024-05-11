Рукоприкладство со стороны учительницы в Дагестане возмутило пользователей соцсети

11 мая 2024, 08:19

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Уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении учительницы из Дербентского района после того, как она указкой избила школьницу, сообщили власти. Часть жителей Дагестана, комментируя инцидент в соцсети, возмутились грубым поведением педагога, а другая часть указала на ненадлежащее воспитание современной молодежи.

По данным пресс-службы администрации Дербентского района, преподаватель одной из местных школ уволилась по собственному желанию после того, как ее заподозрили в избиении школьницы.

В соцсетях ранее была опубликована информация о том, что учительница школы в поселке Белиджи избивала на уроке семиклассницу указкой, пока та не сломалась. Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова сообщила, что в отношении учительницы возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, сообщило 8 мая РИА "Новости".

Пост о том, что в Белиджи учительница избила указкой школьницу, был опубликован 10 мая в паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте". В публикации сказано, что преподаватели ранее жаловались на поведение школьницы, которую избила учительница. По словам сотрудницы местной администрации, указка была сломана раньше и была заклеена скотчем, поэтому сломалась при ударе об ученицу. Учительнице, которая избила ребенка, 64 года, она преподавал английский язык, отметил паблик.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 60 тысяч пользователей, на 08.15 мск набрал 20 отметок с реакцией пользователей и 62 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала учительницц.

"У хорошего учителя все дети спокойные, бить ребенка никто не имеет права", – написал пользователь с ником Мать Драконов.

"Мне 48, но учебник по физике 6-7 класс, которым дал мне по голове учитель несколько раз, я не забуду никогда. Еще вызвали отца в школу, отец тоже добавил мне хорошо после того, как узнал про все. Со мной ничего не стало", – заявил Магомед.

"Удивляюсь с комментариев. Каждого второго били в школе учителя. Какой ужас! Как вы терпели такое?" – поинтересовался пользователь Bill Endemic.

"Поколение, которое считает, что насилие – это единственное верное решение проблем – в действии. Если бы моего ребёнка кто-то ударил, я бы тоже так просто это не оставила. Воспитывать его мне и его отцу, а не учителю, к которому я его отвела на занятия. Учите его предмету, а не воспитывайте. Если есть вопросы к воспитанию, то вызовите родителей и решайте вопрос по-взрослому", – подчеркнула Анна Решняк.

Другая часть комментаторов указала на ненадлежащее воспитание современной молодежи. "Не могут воспитать своих детей, отправляют в школу. Учителя не обязаны терпеть поведение невоспитанных детей. Те, кто обвиняют учителя, вы попробуйте сами посидеть с этими детьми, научить их хоть чему-то", – написал пользователь In Memory.

"Сейчас дети очень наглые, в наше время учитель если ударил, то родители наши были на стороне учителя (по крайней мере моя мама). Она всегда говорила: "Сделала бы ты все правильно, не получила бы". Я работала в частном саду, сделала элементарно замечание, сказала: "Не прыгать", мне в ответ девочка сказала: "Не для этого за меня платят родители", – заявил пользователь Milki Way.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане широкий общественный резонанс вызвало избиение тренером Алаудином Атаевым подростка после того, как тот потерпел поражение в турнире. Федерация спортивной борьбы России пожизненно дисквалифицировала Атаева.

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