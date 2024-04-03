Парапланерист погиб в Ингушетии

03 апреля 2024, 06:50

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Житель Назрановского района совершал полет на самодельном параплане, не справился с управлением и разбился насмерть.

Инцидент произошел 1 апреля неподалеку от села Долаково.

Юсуп Булгучев, совершавший полет на параплане из села Верхние Ачалуки в сторону населенного пункта Кантышево, упал в холмистой местности и разбился насмерть, пишет 2 апреля "Ингушетия".

Об исчезновении мужчины в полицию сообщил его племянник. В ночь с 1 на 2 апреля в правоохранительные органы также поступило сообщение из Ингушской республиканской клинической больницы, куда было доставлено тело погибшего, пишет "Интерфакс".

Следственные органы проводят проверку по факту гибели мужчины.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2023 года на горе Юца в Предгорном округе Ставропольского края столкнулись два дельтаплана, один из пилотов погиб.

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