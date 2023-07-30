Дельтапланерист погиб на Ставрополье

30 июля 2023, 21:40

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Два дельтаплана столкнулись на горе Юца в Предгорном округе Ставропольского края, один из пилотов погиб. Это второй инцидент с дельтапланами на Ставрополье за последние 10 дней.

По предварительной версии, погибший пилот не справился с управлением.

Погибший оказался жителем Предгорного округа, сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко. "Второй пилот из Санкт-Петербурга получил живой ушиб шейного отдела. Он вовремя успел выпустить запасной парашют. Врачи сейчас его обследуют, но отмечают, что здоровью ничего не угрожает", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

Это уже второе подобное столкновение на горе Юца в июле. Первое произошло 20 июля, когда двое дельтапланеристов столкнулись из-за неправильного пилотирования одного из них, оба пострадали, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС края.

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