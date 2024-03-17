Сообщения о нарушениях на выборах на юге России приходя на фоне пассивности штабов кандидатов

17 марта 2024, 01:29

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Центральные штабы кандидатов в президенты России не сообщают о нарушениях на выборах. Активные наблюдатели, которые сумели получить направления от штабов, информируют о случаях препятствования работе, давлении и вбросе.

Как сообщал "Кавказский узел", число нарушений на выборах президента, зарегистрированных проектом "Карта нарушений".на юге России, к концу второго дня голосования на выборах президента России достигло 123, включая 114 в ЮФО и девять в СКФО,

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

В центральном штабе Даванкова в Москве заявили об отсутствии нарушений. «Если кто-то и обращался, то это было из-за того, что люди не знали законодательство. Например, кто-то звонил и говорил, что не пускают голосовать. Просто человек зарегистрирован в другом месте», - сказала представительница штаба.

В ставропольском штабе Даванкова корреспонденту сообщили, что они не направляли своих наблюдателей на участки. «Мы доверяем администрации. Они пошлют своих наблюдателей», - заявили в ставропольском штабе кандидата.

«Всё спокойно. Никаких проблем не было сегодня. Да и какие проблемы - это выборы президента», - заявил представитель штаба Даванкова в Краснодаре.

На сайтах кандидатов в президенты Леонида Слуцкого и Николая Харитонова нет заявлений о зафиксированных представителями кандидатов нарушениях. Также нет таких заявлений на сайтах партий, от которых они выдвинуты.

На юге России зафиксированы нарушения, в частности большой вброс, который заметили наблюдатели от КПРФ, отметил член Совета движения «Голос»* Давид Канкия.

Независимый член комиссии с правом решающего голоса Руслан Хубаев и наблюдатель Дмитрий Королев задержаны на участке №2358 в Краснодаре после того, как заявили о вбросе бюллетеней.

«Первое видео вброса, которое уже разошлось, пришло из Краснодара. Из края ещё было несколько сообщений», - сказал Давид Канкия.

То, что сообщения приходили именно из Краснодарского края, не значит, что в других регионах ситуация лучше, а показывает, что там наблюдателей фактически нет, считает он.

Не менее трех случаев препятствования работе наблюдателей и один случай давления на члена избиркома зафиксированы во второй день голосования в Краснодарском крае. Портрет кандидата в президенты на избирательном участке и публикации в его поддержку замечены в Чечне после начала голосования на президентских выборах. В Ставропольском крае высокопоставленный чиновник призвал жителей голосовать за конкретного кандидата, сообщили избиратели.

«КПРФ хоть кого-то назначила в качестве наблюдателей. В Прикубанском округе зафиксировали инцидент с вбросом, где пачка бюллетеней в урне обнаружена. Были случаи, когда наблюдателей пытались выгнать с участка. Но это не говорит о том, что где-то лучше, это говорит о том, что в крае могли работать наблюдатели», - сказал Канкия.

Представитель «Голоса» указал, что сами штабы кандидатов не проявляют особой заинтересованности в направлении наблюдателей. «Наблюдателей очень мало из-за того, что кандидаты отказываются давать направления. И даже кому давали направления, во многих регионах их отзывают... Слуцкий и Даванков в некоторых регионах вообще не выдали направлений. КПРФ в лучшем случае выделили одного наблюдателя на 10 участков. Происходит это не только не из-за незаинтересованности, а потому что на них давят. Именно из-за этого давления зарегистрированных наблюдателей отзывали», - пояснил Канкия.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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