Агентство по религии призвало мусульман и христиан в Адигени воздержаться от провокаций

11 марта 2024, 01:47

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Государственное агентство по вопросам религии Грузии обратилось к мусульманам и христианам в селе Адигени с призывом проявить здравый смысл и не поддаваться на провокации.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент. Жители Батуми провели акцию 10 марта у центральной городской мечети и заявили, что власти должны расследовать притеснения мусульман в Адигени.

Государственное агентство по вопросам религии Грузии распространило 10 марта заявление по поводу событий в Адигени, пишет "Грузия-Онлайн".

Ведомство предостерегло жителей Адигени от использования религиозных убеждений "в узких интересах", призвало мусульман и христиан не поддаваться на провокации и сделать так, чтобы напряжение вокруг произошедшего инцидента не получило распространение. "Агентство призывает стороны проявить благоразумие и действовать в соответствии с интересами и законодательством Грузии. В то же время призываем мусульманских и христианских религиозных лидеров не поддаваться на провокации и работать в своих приходах, чтобы напряжение вокруг произошедшего факта не перешло на паству", - цитирует издание заявление ведомства.

Также агентство призвало всех заинтересованных воздержаться от провокационной риторики. Оно пообещало принять активное участие в урегулировании инцидента.

Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году.

В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия в отношении основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент со свиной головой унижающим достоинство обращением.

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