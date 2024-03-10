Баннер с портретом замкомандира "Грузинского легиона" облит краской в Джвари

10 марта 2024, 19:57

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В грузинском городе Джвари неизвестные облили краской баннер с портретом замкомандира "Грузинского легиона" Левана Пипии, участвующего в боевых действиях на Украине.

Как писал "Кавказский узел", граждане Грузии участвуют в боевых действиях против российских войск на Украине в качестве добровольцев либо официально заключают контракты с вооруженными силами Украины. "Грузинский легион" участвует в боевых действиях на стороне Украины, но при этом является добровольческим формированием.

В городе Джвари муниципалитета Цаленджиха оказался залит красной краской баннер, на котором изображен заместитель командира "Грузинского легиона" Леван Пипия, участвующий в боевых действиях на Украине, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Мэр Цаленджихи Гия Харчилава предположил в эфире телеканала, что за подобными акциями стоят люди, связанные с правящей партией «Грузинская мечта».

Напомним, Минобороны России в ноябре 2023 года заявило о пленении двух граждан Грузии, опубликовав кадры их допроса. Георгий Гоглидзе и Георгий Чубетидзе были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины, утверждает ведомство. Глава "Интернационального легиона" тогда заявил, что пленные бойцы не были в его подразделении, но призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию и освободить их. У Тбилиси "нет ресурса" для освобождения граждан Грузии из российского плена, заняться их судьбой должна Украина, заявил тогда лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

В декабре 2022 года "Грузинская мечта" напомнила отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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