09 марта 2024, 20:46

Два грузинских добровольца погибли на Украине

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Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили погибли в боевых действиях на Украине, сообщили грузинские добровольцы. 

Как сообщал "Кавказский узел", погибли Зура Циклаури и Гоча Жвания, участвующие в боевых действиях на Украине с 2014 года. Общее число погибших за время российской военной операции на Украине достигло 58.

Погибли Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия" со ссылкой на других бойцов, участвующих в боях на стороне Украины.

С 24 февраля 2022 года на Украине погибли уже 60 грузинских бойцов, сообщила сегодня телекомпания "Формула". 

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года напомнила отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Доброволец из Грузии погиб на Украине", "Тело погибшего на Украине бойца доставлено в Тбилиси", "Два погибших добровольца похоронены в Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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