Два грузинских добровольца погибли на Украине

09 марта 2024, 20:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили погибли в боевых действиях на Украине, сообщили грузинские добровольцы.

Как сообщал "Кавказский узел", погибли Зура Циклаури и Гоча Жвания, участвующие в боевых действиях на Украине с 2014 года. Общее число погибших за время российской военной операции на Украине достигло 58.

Погибли Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия" со ссылкой на других бойцов, участвующих в боях на стороне Украины.

С 24 февраля 2022 года на Украине погибли уже 60 грузинских бойцов, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года напомнила отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.