Задержанные по делу Toplum TV пожаловались на давление силовиков

07 марта 2024, 20:11

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Сотрудники Toplum TV и активисты, задержанные по делу о контрабанде, отвергли обвинения. Силовики оказывали давление в ходе допросов, сообщили адвокаты. Toplum TV продолжит работу, заявила главный редактор издания Хадиджа Исмайлова.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 марта в офисе Toplum TV прошел обыск. Правозащитники отметили, что достоверно известно о задержании журналиста Фарида Исмаилова, еще восемь сотрудников редакции не выходили на связь. Учредитель издания Алескер Мамедли сообщил, что силовики опечатали двери офиса. Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова сочла обыск и задержания доказательством стремления властей Азербайджана ликвидировать независимые медиа. Поздно вечером она сообщила, что три сотрудника Toplum TV Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар, а также три сотрудника Института демократических инициатив - Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амарахов заподозрены в контрабанде.

Что происходило у офиса Toplum TV - в репортаже Азиза Каримова "Обыски в Toplum TV. Задержания журналистов и активистов в Баку".

7 марта в главном управлении полиции города Баку задержанным были представлены адвокаты, привлеченные членами их семей. Адвокат Эльчин Садыгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что он встретился со своим подзащитным Эльмиром Аббасовым, который работает на Toplum TV менеджером по социальным сетям. По словам адвоката, в ходе обыска на квартире Аббасова были найдены 2700 евро. "Эльмир Аббасов сказал, что эти деньги не имеют к нему отношения и их подложили те, кто пришли с обыском", - сообщил адвокат.

По его словам, Аббасова запугивали, требуя выдать пароль мобильного телефона и он вынужден был сообщить код.

Адвокат сказал, что пока Аббасов находится в статусе подозреваемого лица по делу о контрабанде. "В течение 48 часов Аббасову должны предъявить обвинение и представить его суду для избрания меры пресечения в виде ареста. Если исходить из фактического времени задержания, то 48 часов истекают 8 марта около 13.00 (12.00 мск). Однако я еще не видел постановление о задержании, там может быть указан более поздний срок", - отметил адвокат.

Видеоредактора Toplum TV Мушфига Джаббара защищает адвокат Неймат Керимли. Защитник сказал, что сегодня встретился с журналистом в столичном управлении полиции. "На квартире у Мушвига Джаббара был проведен обыск и были найдены 3200 евро. Но, по словам Мушвига, эти деньги не имеют отношения к нему и их семье. Однозначно деньги подложили сами сотрудники полиции", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Джаббара допрашивали с двух до четырех часов ночи. "Это форма психологического давления, по сути пытки. В ночное время допросы разрешаются в исключительных случаях, когда есть потребность в раскрытии преступления по горячим следам. В случае с Джаббаром такой необходимости не было. Вменяемое ему преступление относится к категории экономических и какой-либо чрезвычайной спешки в его расследовании нет" - указал Керимли.Он отметил, что суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста 8 марта.

Адвокат Ровшана Рагимова 7 марта встретилась с Илькином Амраховым – сотрудником Института демократических инициатив (располагается в одном офисе с Toplum TV и является партнерской организацией этого издания, - прим. "Кавказского узла").

В ходе обыска у Амрахова на квартире были найдены 2800 евро, рассказала она. "Но молодой человек говорит, что эти деньги не принадлежат ему и членам его семьи. Илькин сказал, что если бы у него были бы такие средства, то он использовал бы их для лечения своей матери, которая болеет астмой и брата, страдающего шизофренией. Это семья с очень ограниченными финансовыми возможностями", - рассказала адвокат. По ее словам, на молодого человека в полиции было оказано психологическое давление.

Она отметила, что Амрахов окончил Академию госуправления при президенте Азербайджана по специальности «международные отношения» и сейчас учится по специальности "дипломатия" в магистратуре Бакинского славянского университета.

Адвокат отметила, что 8 марта суд рассмотрит ходатайство следствия о предварительном заключении Амрахова.

В ходе обыска на квартире у другого сотрудника Института демократических инициатив Рамиля Бабаева были найдены 2300 евро, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Айша Абдель Гадир. "Молодой человек сказал, что эти деньги не принадлежат ему и никогда у таких средств не было. Примечательно, что у молодого человека, когда он был задержан, оказалось при себе всего три маната (1,8 доллара США) и еще 22 маната (около 14 долларов США) на банковской карте", - сказала адвокат.

По ее словам, молодой человек не жаловался на обращение с ним, однако отвергает обвинение в контрабанде. 8 марта суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, сказала адвокат.

Защитник сотрудники Института демократических инициатив Али Зейнала Фариз Намазлы оказался недоступен для комментариев.

Адвокат сотрудника Toplum TV Фарида Исмаилова Зибейда Садыгова сказала, что сегодня не имела возможности встретиться с подзащитным. Она отметила, что суд рассмотрит ходатайство о предварительном заключении Исмаилова 8 марта.

Ранее Садыгова сообщила, что на ее подзащитного было оказано давление, а обвинение в контрабанде Исмаилов отвергает. "У него на квартире провели обыск, изъяли 3100 евро. Фарид сказал, что эти деньги не принадлежат ему и их подложили сами сотрудники полиции", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла". Она указала на проблему у Исмаилова со здоровьем. "Фариду в ноябре 2023 года сделали операцию на носу. А в декабре ему трижды оперировали легкие. Он все еще был под наблюдением врачей. Мы сильно беспокоимся за него", - отметила адвокат.

Адвокат задержанного 6 марта главы Института демократических инициатив и "Платформы III Республики" Акифа Гурбанова Шахла Гумбатова также сообщила о рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении ее подзащитного 8 марта.

"Это уголовное дело не только против Toplum TV, но и в целом против критических голосов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания Хадиджа Исмайлова. По ее словам, в качестве подозреваемых задержаны трое сотрудников Интернет-издания Toplum TV - видеоредактор Мушвиг Джаббар, менеджер по социальным сетям Эльмир Аббасов и корреспондент Фарид Исмаилов.

Она подчеркнула, что Toplum TV продолжит деятельность. "Сейчас двери нашего офис опечатаны следственным органом. Независимо от воли следственного органа мы продолжим деятельность Toplum TV. Сейчас мы работаем над переходным планом. Конечно, мы намерены обеспечить продолжительность работы. Ибо наша работа очень важна", - продолжила Исмайлова.

При этом, она отметила, что фактически придется "начинать с нуля". "Нас лишили не только офиса, но и оборудований. Мы будет предпринимать юридические действия для возвращения оборудования, открытия офиса", - отметила главный редактор. Исмайлова подчеркнула, что возвращение офиса зависит больше от владельца помещения, чем от коллектива.

По ее словам, мишенью уголовного дела являются «критические голоса». "Они (власти) преследуют не только нас – Toplum TV, Abzas Media, Институт демократических инициатив. Для них мишенями являются все те, кто осмеливается выразить критику. Все те, кто не под контролем – мишени. Репрессивная машина доберется до всех. Просто вопрос во времени", - сказала Исмайлова.

Она также указала, что после изъятия оборудования Toplum TV силовики "первым делом поменяли название ютуб-канала" и удалили оттуда видео. "И это тоже показательно. Людей обвиняют в контрабанде, но при первой же возможности они, получив доступ к аккаунтам начинают удалять видеоматериалы", - отметила Исмайлова.

По данным на 20.15 мск 7 марта у YouTube-канала Toplum TV изменено название, также в нем нет ни одного ролика или трансляции.

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram* - 31 тысяча, в Facebook* - 22 тысячи, в Telegram - 559 человек. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Исмайлова добавила, что силовики ее не вызывали. "В том-то и дело, что главный редактор я. Пусть все вопросы мне предъявляют, а не задерживают молодых людей", - сказала Исмайлова.

Представители МВД Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Представители медиа в Азербайджане массово подвергаются неправомерному преследованию и шпионской слежке, отмечается в опубликованном в марте докладе Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

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