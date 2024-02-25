Две крупные майнинг-фермы найдены в Сухуме

25 февраля 2024, 04:27

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Абхазские силовики нашли две майнинг-фермы в Сухуме. Одна из них на 14 аппаратов для добычи криптовалют была установлены в подвале многоэтажки, вторая на 39 аппаратов - в складском помещении.

Как информировал "Кавказский узел", в конце декабря 2023 года абхазские аналитики заявили, что причиной нехватки электроэнергии являются майнинговые фермы, местные жители считают, что большая их часть контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество.

31 марта 2021 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты. Еще несколько лет назад власти считали "криптобизнес" чуть ли не путем к спасению экономики и даже задумывались о создании собственной криптовалюты, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Абхазские силовики отчитались о выявлении двух крупных майнинг-ферм. Одну из них выявили в Сухуме в подвальном помещении многоквартирного дома №51 по улице Званба. Изъяты 14 аппаратов по добыче криптовалюты. Они принадлежали местному жителю, проживающему в указанном доме, информирует 24 февраля "Апсныпресс".

Еще одна майнинг-ферма была найдена также в Сухуме в складском помещении по адресу: улица Адыгейская, дом 9. Здесь силовики нашли 39 действующих аппаратов для добычи криптовалют с водяным охлаждением. Суммарно ферма потребляла электроэнергии на 118 кВт/час.

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