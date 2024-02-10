Юристы назвали отпиской заявление омбудсмена об избиении Журавеля Кадыровым

10 февраля 2024, 18:19

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Аппарат омбудсмена имеет законное право добиваться от полиции Чечни проверки информации об избиении Никиты Журавеля, а заявление омбудсмена о невозможности сделать это объясняется нежеланием вступать в конфронтацию с Рамзаном Кадыровым, сочли юристы.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля аппарат омбудсмена России сообщил, что полиция Чечни после проверки отказалась возбудить уголовное дело об избиении Никиты Журавеля "в связи с отсутствием события преступления", а надзирающий прокурор признал это решение "законным и обоснованным". Кроме того, уголовное дело Журавеля находится в производстве суда, и "на данной стадии уголовного судопроизводства принять меры в пределах компетенции, установленной Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. No 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», к сожалению, не представляется возможным", говорится в документе

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. В октябре 2023 года стало известно, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку уголовная ответственность за преступления такого рода предусмотрена для людей от 16 лет, а Адам Кадыров на тот момент не достиг этого возраста.

Кадры, на которых Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, сами по себе достаточный повод для расследования, считает руководитель Комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина*.

"Ситуация такова, что никакого особенного расследования не требуется, кадры, записанные исполнителями, сами за себя говорят, потому дополнительных действий для органов следствия не требуется. Есть политическая установка, и дело об избиении Журавеля не единственное, отличаясь лишь сферой. Точно так же по делу [сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"] Олега Орлова*, он, его адвокат и общественный защитник Мурадов четко сказали, что дело было выиграно, а теперь оно снова возвращено. Суд и следствие принимают исключительно политические решения и все в одном ключе, судят невинных людей, оценивается лояльность власти и личная приближенность к тем, кто составляет верхний слой", - сказала Ганнушкина корреспонденту «Кавказского узла».

Она также отметила, что несовершеннолетний возраст Кадырова-младшего не является основанием для прекращения его преследования. «Несовершеннолетних сажают на скамью [подсудимых] вместе с родителями, которые несут ответственность за его воспитание, а этот человек получил медали за преступление", - сказала правозащитница.

Об избиении Журавеля сыном Кадырова стало известно еще 16 августа 2023 года, информацию об этом обнародовала омбудсмен Татьяна Москалькова. Тогда поступок сына Кадырова одобрили приближенные главы Чечни - депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев. После того, как Кадыров-старший опубликовал видеозапись избиения, Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Юристы указали на незаконность пропуска несовершеннолетнего в СИЗО

В ответе Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ есть "очевидное лукавство и подмена норм права", считает адвокат Московской коллегии адвокатов Мики Арапиев.

"Полномочия омбудсмена согласно ст. 23 ФЗ «Об уполномоченном…», позволяют ему знакомиться с уголовными делами, по которым приговор вступил в законную силу. До вынесения приговора уполномоченные не могут знакомиться с делом и давать ему оценку, но при этом они имеют право проводить проверку соблюдения прав и свобод, получать максимум информации, сведений, документов, материалов. Из этих сведений она [Москалькова] может сделать вывод, нарушено право или нет. Согласно ст.23 ФЗ она может знакомиться не только с уголовными делами, но также с материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел. Она может запросить и изучить материал, у нее есть право поручать проведение экспертизы. В ответе гражданину в интересах Журавеля полномочные лица аппарата сослались на признание законности прокурором, но это не лишает аппарат возможности запросить отказной материал, ознакомиться и при необходимости поручить компетентному учреждению провести экспертизу. Их проверка может выявить то, что не выявил прокурор. Потому это отписка", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Арапиев.

Он отметил, что у омбудсмена нет полномочий вернуть дело на доследование, отменить решение органа, нет возможности процессуального контроля, но есть возможность проведения проверки соблюдения законности при вынесении отказа в возбуждении дела. "Если аппарат установит и сделает вывод, что все же наличествовал состав преступления - они могут обратиться к прокурору, к МВД или СКР, но в описываемом случае - к прокурору, который признал законным это решение, чтобы он отменил его. Другой вопрос - согласился бы с ней прокурор? Конечно, он подошел к отказному материалу формально", - считает адвокат.

С учетом несовершеннолетнего возраста Адама Кадырова, «этим делом должны были озаботиться в отделе по делам несовершеннолетних МВД, в обязанность которого входит пресекать детскую преступность», добавил он. "Они должны были озаботиться тем, как несовершеннолетний попал в камеру с заключенным. Статья 21 Федерального закона №120 «О системе профилактики… правонарушений несовершеннолетних» обязывает проводить профилактику в отношении несовершеннолетних, а также их родителей, не выполняющих свою обязанность по воспитанию детей. Этот вопрос автоматически переходит в их компетенцию. И в их полномочиях привлекать лиц, которые вовлекают детей в совершение преступления. То, что Кадырова кто-то пропустил в камеру с обвиняемым, можно рассматривать как должностное преступление. Это нарушение правил пребывания, правил режимного объекта, это нарушение со стороны дежурного, который принял решение о допуске", - считает адвокат.

В деле об избиении Журавеля «есть повод и основание для возбуждения дела», заметил юрист. "Самого видео недостаточно, чтобы оно явилось безусловным основанием для возбуждения дела. Например, ему 16 лет, он говорит, что его там не было, проводится экспертиза, которая достоверно, однозначно установит, что на видео изображен он. Если дежурный говорит, что не пропустил, на него не показывают другие лица, он отказывается давать показания в соответствии со статьей 51 Конституции (отказ давать показания против себя. – Прим. "Кавказского узла"), тогда этого недостаточно для возбуждения. Экспертизу можно проводить и до возбуждения, но до этого он не является подозреваемым. Формальный отказ мог быть вынесен на основе недостаточности доказательств причастности на основании видео, потому и отказали. Там нет свидетелей. В наше время, сидя за компьютером, можно изобразить на видео кого угодно совершившим любое преступление, потому наличие одного видео не может служить безапелляционным доказательством причастности человека к тому или иному преступлению", - заключил Арапиев.

В ситуации, когда несовершеннолетний проникает на территорию режимного объекта, не имея необходимого для этого статуса, может иметь место должностное преступление, считает московский адвокат Алексей Голенко. "Пропуск несовершеннолетнего в СИЗО — это должностное преступление. У нас адвокаты не могут попасть в СИЗО, имея все документы... Там пропускной пункт, при проходе нужно предъявить документы, если человек несовершеннолетний, он не имеет права представлять чьи-то интересы: закон ограничивает перечень лиц, имеющих доступ в СИЗО. Если кто-то разрешил – он нарушил закон. Эта ситуация порождает множество иных вопросов, которые должны быть оценены правоохранителями, если мы смотрим в рамках закона, начиная от пропуска и условий содержания самого Журавеля, где исключается его безопасность и к нему применяются меры, нарушающие ст.3 Конвенции о запрете пыток", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат.

В ситуации, когда к находящемуся под контролем государства и властей применяется насилие, а правоохранительные органы не усматривают события преступления, можно говорить о политической подоплеке, отметил Голенко. "Применение насилия к осужденному, содержащемуся под стражей, находящемуся под контролем государства, властей, обязанных ему обеспечить безопасность, - влечет за собой не один состав правонарушений. Отказ в возбуждении дела и нежелание проверить и изучить – это очередной случай, каких масса, которые говорят о том, что в РФ права и свободы человека игнорируются и нарушаются. По определенным ситуациям и делам, где есть какой-то интерес вышестоящих, заинтересованных политических деятелей, применяются специальные правила ведения судопроизводства, меняются правила прохода в здания суда, СИЗО, СКР и так далее, действует закон, известный только этим самим лицам, которые его применяют, негласный кодекс рукопожатия", - отметил адвокат.

Голенко также указал на обязанность аппарата российского омбудсмена, а также следственных и надзорных органов разбираться в ситуациях, где в отношении несовершеннолетнего или им самим совершается преступление. "Аппарат уполномоченного вмешаться должен был и, как минимум, запросить сведения. Так и прокуратура, СКР в- се должны были обратить на это внимание. Тем более, когда вопрос связан с несовершеннолетними, либо в отношении них, либо они совершают преступление, - должно быть особое внимание. Почему это не происходит – это другой вопрос. Вероятно, боятся вмешиваться", - отметил адвокат.

По его словам, в ситуации, когда несовершеннолетний совершает преступление, ответственность, вплоть до уголовной, распространяется на него самого и на его родителей. "Если рассматривать вопрос к родителям, являющимся законными представителями несовершеннолетнего, - они защищают его права и интересы своих детей. И если вопросы к сыну, то должен быть опрошен его отец: как это было сделано, почему это произошло - опять же, если мы смотрим на закон. Но поскольку все уповают на то, кто такой Кадыров и Журавель, и как ситуация произошла, то возникает определенный подтекст ситуации, потому не хотят связываться и обращать внимание", - сказал Голенко.

Ответственность, по его словам, зависит от тяжести преступления. "Не достигший 16 лет может быть привлечен к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким составам, исключения составляют определенные преступления средней тяжести... Такая оценка должна производиться правоохранителями: проводится экспертиза вреда, определяется, если тяжкий - он несет уголовную ответственность лично. Родители тут никоим образом не привлекаются. Ответственность несет сам несовершеннолетний", - рассказал адвокат.

В случае, когда несовершеннолетнее лицо не подпадает под уголовную ответственность, например, был причинен легкий вред здоровью (статья 115 УК РФ), уголовная ответственность не наступает, следствие не усматривает состава преступления и отказывает в возбуждении дела, сообщил адвокат.

"В этом случае его могут поставить на учет в отдел ПДН, куда он обязан являться отмечаться, применять меры профилактического воздействия. С родителем ведутся беседы по надлежащему воспитанию, в устной форме им сообщается, что необходимо являться в ПДН, какие меры предпринять, чтобы поведение человека изменилось. Единственное, если действиями несовершеннолетнего причинен материальный ущерб, тогда обращаются в суд в гражданском порядке и взыскивают с родителей. В таком порядке они несут ответственность", - рассказал Алексей Голенко.

Напомним, Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая 2023 года в Волгограде. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

2 ноября 2023 года суд в Грозном приступил к рассмотрению дела Никиты Журавеля, который обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в хулиганстве. 13 октября 2023 года в суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал лишь в самом факте сожжения Корана, заявив, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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