Азербайджанские избиратели потребовали улучшений в социальной сфере

07 февраля 2024, 16:13

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Властям Азербайджана следует задуматься о повышении зарплат и пенсий, искоренении взяточничества и развитии экономики, заявили опрошенные после голосования на выборах президента Азербайджана избиратели. Центризбирком отчитался о более 60% проголосовавших.

Как писал "Кавказский узел", сегодня началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. На избирательные участки в Баку, где проходит голосование на президентских выборах, избирателей пускают по очереди, что вызвало скопления людей у входов. Некоторые горожане сочли исход выборов предрешенным.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на сегодня внеочередные президентские выборы. Утром 6 февраля, за сутки до начала голосования, завершился этап предвыборной агитации. Шесть соперников Ильхама Алиева на выборах - формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.

Расположенный в небольшом помещении 4-ый избирательный участок 19-го Наримановского округа к 14.00 (13.00 мск) был переполнен людьми. Члены участковой избирательной комиссии не успевали выдавать избирателям бюллетени. Пожилой мужчина был недоволен тем, что его не могут найти в списке, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на участке.

На участке присутствовал один наблюдатель. Женщина в хиджабе Самира Садыгова сказала, что работает в поликлинике. На уточняющий вопрос кого она представляет на участке, она ответила, что является волонтером. Она отметила высокую явку. По ее данным, к 14.00 (13.00 мск) успели проголосовать "наверное, 500-600" человек.

Позже подошли другие наблюдатели. Одна из них, Тюркян Зейналлы, сказала, что представляет кандидата в президента Захида. Она отметила, что довольна ходом голосования, никаких нарушений нет, наблюдается высокая активность избирателей. "Это настоящие победные выборы", - сказала девушка.

Члены комиссии позволили проголосовать женщине, которая, войдя на участок сказала, что работает в этом учреждении и проживает в Наримановском районе. "Да, можно проголосовать", - сказал ей один из присутствующих и ее не стали проверять в списках избирателей.

Председатель участковой избирательной комиссии сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что к 14.00 (13.00 мск) проголосовали 581 человек и это примерно 40% от списочного состава избирателей.

Многолюдно было и в помещении 18-го избирательного участка 19-го Наримановского избирательного округа, расположенного в здании детской стоматологической поликлиники. Здесь наблюдатели также отметили высокую явку. "С утра сюда идет нескончаемый поток. Люди идут добровольно", - сказала одна из наблюдателей Тамилла Гусейнова, которая сообщила, что представляет "Народную партию", которую возглавляет кандидат в президенты Гудрат Гасангулиев (партия, возглавляемая Гасангулиевым, называется партия Народного фронта целостного Азербайджана - прим. "Кавказского узла").

Два других наблюдателя – женщина средних лет и девушка заявили, что представляют "неправительственные организации", однако не смогли назвать их. Еще один наблюдатель, молодой человек, представился наблюдателем от общественного объединения волонтеров. Ни один наблюдатель не заметил в ходе голосования нарушений.

Председатель избирательной комиссии, сфотографировав служебное удостоверение корреспондента "Кавказского узла" сказал, что с 2015 года руководит этой структурой и "до сих пор такой высокой явки не было". "Сегодня здесь пытались проголосовать жители соседних новостроек. Но они прописаны в других местах, и мы им отказали. Если бы мы им разрешили голосовать, то урны уже были бы заполнены", - сказал глава комиссии. Он отметил, что к 14.00 (13.00 мск) в голосовании приняли участие 400 человек из 1285 избирателей по списку.

По данным Центризбиркома Азербайджана, на 15.00 (14.00 мск) в голосовании на выборах президента проголосовало 60,54% избирателей - 3 992 187 человек.

Власти массово привлекают в качестве «наблюдателей» работников бюджетных учреждений, жилищно-эксплуатационных контор, студентов, отметил глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. "Это делается, с одной стороны, для создания видимости прозрачности выборов. С другой стороны, под видом наблюдателей привлекают людей, которые в случае необходимости могли бы до появления полиции помешать журналистам или реальным наблюдателям фиксировать и документировать какие-то серьезные нарушения. Привлекая этих людей, их нормально не обучают, не готовят. Часто наблюдатели не могут объяснить какую организацию или кандидата представляют. Им выдают карту наблюдателя определенной партии, но не информируют хотя бы о том, кто является ее руководителем. Ранее журналисты не раз выявляли такие факты. Эти "наблюдатели" также используются для репортажей провластных СМИ для расхваливания выборов", - отметил эксперт.

По данным ЦИК, на нынешних выборах зарегистрированы около 90 тысяч наблюдателей, в том числе более 89 тысяч жителей Азербайджана.

Опрошенные на выходе из участков избиратели связывают с выборами надежды на перемены.

"Мы победили в войне. Но надо победить и взяточничество. Я хочу, чтобы молодые люди, как я после окончания магистратуры могли бы устраиваться на работу по своим резюме, а не за взятки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" молодая бакинка.

"У нас в стране все хорошо. Но я хотела бы, чтобы пенсии у нас были достойны пожилых людей. Мы всю жизнь работали, и хотим жить на свои пенсии, а не ложиться бременем на наших детей, у которых свои семьи, трудности, проблемы", - сказала пенсионерка Эльмира Ахмедова.

"После решения Карабахского вопроса, я думаю, у руководства страны уже будет больше возможностей для улучшения жизни людей. Надо поднимать зарплаты, пенсии. Еще хотелось возвращения бесплатного высшего образования. У меня растут двое детей, скоро им поступать в университеты. Мест на бесплатные отделения мало, а на обучение на платной основе у меня средств нет", - сказал мужчина среднего возраста Дадаш Гусейнов.

"Я думаю, у Азербайджана большее будущее. Но надо переходить от нефтяной экономики, к цифровой, развивать технические и прикладные науки, "зеленую энергетику". Для этого надо привлекать молодых талантливых ребят к госуправлению, а то некоторые, оставаясь невостребованными, покидают страну", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" школьный преподаватель математики Исраил Мустафаев.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Напомним, помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подготовка к выборам проходила в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала 31 января наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Всего в ЦИК поступило 17 обращений о выдвижении кандидатов, при этом пять претендентов были выдвинуты политическими партиями, еще 12 баллотировались по самовыдвижению. Все 17 кандидатов были утверждены в ЦИК, им были выданы подписные листы для сбора необходимых 40 тысяч подписей избирателей. Документы и подписные листы с 40 тысячами подписей вернули в комиссию лишь семь претендентов.

Вместе с тем трое претендентов - Матлаб Муталлим, Намизад Сафаров и Сарван Керимов - в совместном обращении в ЦИК заявили, что их документы о выдвижении кандидатур не были своевременно приняты и рассматривались дольше предусмотренного законодательством пятидневного срока, в связи с чем они не смогли собрать нужное число подписей в установленное время. Также было указано, что подавшие за них подписи получали угрозы со стороны власти, заявил "Центр мониторинга выборов и обучения демократии".

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