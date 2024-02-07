Контрактник из Калмыкии погиб на Украине

07 февраля 2024, 00:20

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Джангар Гадеев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Малодербетовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 60 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Мирхат Уразалиев стал 59-м военным из Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

30 января в зоне специальной военной операции погиб Джангар Гадеев.После окончания школы в 1989 году он служил в милиции, в 2008 году уволился в связи с выходом на пенсию. С 2018 года Джангар служил по контракту, побывал в разных странах Гадеев представлен к ордену Мужества посмертно. У него остались четверо детей, указано в сообщении в Telegram-канале Малодербетовского района от 6 февраля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 60 бойцов из Калмыкии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.20 мск 7 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 3358 бойцов с юга России, в том числе 1636 - из СКФО и 1722 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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