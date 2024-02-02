02 февраля 2024, 18:12

Власти подтвердили гибель на Украине военного из Калмыкии

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Мирхат Уразалиев убит на Украине, сообщила администрация Яшкульского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 59 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что к 26 января власти подтвердили гибель на Украине не менее 58 военных из Калмыкии.

Уроженец поселка Молодежный Мирхат Уразалиев  был тяжело ранен в ходе военной операции на Украине и скончался в Главном военно-клиническом госпитале имени академика Н.Н.Бурденко, сообщила сегодня администрация Яшкульского района, отчитываясь о передаче ордена Мужества его родным. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 59 бойцов из Калмыкии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 18.10 мск 2 февраля  сообщили о гибели на Украине не менее 3335 бойцов с юга России, в том числе 1622 - из СКФО и 1713 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Два военных из Калмыкии убиты на Украине", "Мобилизованный из Калмыкии погиб в зоне военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине пятерых бойцов из Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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