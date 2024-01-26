26 января 2024, 19:20

Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий

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Александр Хиндогин и Александр Минеев убиты на Украине, сообщила администрация Элисты. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 58 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Денис Сельдушев стал 55-м бойцом из Калмыкии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Александр Хиндогин и Александр Минеева, погибли в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Элисты в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 58 бойцов из Калмыкии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 19.20 мск 26 января сообщили о гибели на Украине не менее 3306 бойцов с юга России, в том числе 1614 - из СКФО и 1692 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два военных из Калмыкии убиты на Украине", "Мобилизованный из Калмыкии погиб в зоне военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине пятерых бойцов из Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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