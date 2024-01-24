Денис Сельдушев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Сарпинского района от 13.01.24, https://t.me/sarprmo/8932

24 января 2024, 21:30

Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине

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Денис Сельдушев погиб в боевых действиях на Украине, сообщила администрация Сарпинского района. С начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 56 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" сообщал, что Юрий Албутаев стал 55-м бойцом из Калмыкии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Денис Сельдушев погиб 27 декабря 2023 года в зоне проведения специальной военной операции на Украине, ему было 28 лет, сообщила администрация Сарпинского района. 

Денис родом из поселка Салын-Тугтун. Он окончил Калмыцкий государственный технолого-экономический колледж , получил профессию повара. В 2013 году он был призван в армию. Для участия в специальной военной операции отправился "по мобилизации 09.02.2023 года", говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 56 бойцов из Калмыкии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 21.30 мск 24 января сообщили о гибели на Украине не менее 3297 бойцов с юга России, в том числе 1610 - из СКФО и 1687 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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