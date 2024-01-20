Боец из Калмыкии убит в военной операции

20 января 2024, 22:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Албутаев погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Лаганского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 55 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Мингиян Санджигоряев и Павел Левченко погибли в зоне специальной военной операции. С ее начала власти подтвердили гибель там как минимум 54 военных из Калмыкии.

Юрий Албутаев погиб в ходе военной операции на Украине. Он похоронен в поселке Улан-Хол, где он жил со своей семьей, в которой четверо детей, сообщила сегодня администрация Лаганского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 55 бойцов из Калмыкии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 22.40 мск 20 января сообщили о гибели на Украине не менее 3280 бойцов с юга России, в том числе 1600 - из СКФО и 1680 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.