12 декабря 2023, 18:15

Два военных из Калмыкии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мингиян Санджигоряев и Павел Левченко погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 54 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Джангар Иванов стал 52-м военным из Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Мингиян Санджигоряев погиб 30 апреля  в районе Артёмовска, сообщила 11 декабря администрация Лаганского района. Санджигоряев родился в 1978 году, работал в совхозе имени Джалыкова. У него остались трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Власти Октябрьского района сообщили о гибели на Украине Павла Левченко, уроженца поселка Большой Царын. Работал водителем, трактористом. В июле заключил контракт и и отправился в зону специальной военной операции. Погиб 8 ноября, ему было 36 лет. У Левченко осталось пять детей,  указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 54 бойцов из Калмыкии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 18.15 мск 12 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3053 бойцов с юга России, в том числе 1488 - из СКФО и 1565 - из ЮФО.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Десантник из Калмыкии убит на Украине", "Мобилизованный из Калмыкии погиб в зоне военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине пятерых бойцов из Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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