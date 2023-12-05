05 декабря 2023, 19:37

Спецназовец из Калмыкии погиб на Украине

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Джангар Иванов убит на Украине, сообщила администрация Лаганского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 52 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Санджиев стал 51-м военным из Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Заместитель командира второй разведгруппы спецназа гвардии прапорщик Джангар Иванов погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Лаганского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 52 бойцов из Калмыкии. Всего власти и силовики на 19.30 мск 5 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3004 бойцов с юга России, в том числе 1473 - из СКФО и 1531 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Десантник из Калмыкии убит на Украине", "Мобилизованный из Калмыкии погиб в зоне военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине пятерых бойцов из Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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