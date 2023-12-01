01 декабря 2023, 19:59

Боец из Калмыкии погиб на Украине

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Виталий Санджиев погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Юстинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 51 военного из Калмыкии.

 "Кавказский узел" писал, что Василий Бадмаев  стал 50-м военным из Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Виталий Санджиев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Юстинского района в своем Telegram-канале 30 ноября, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 51 бойца из Калмыкии. Всего власти и силовики на 19.50 мск 1 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 2988 бойцов с юга России, в том числе 1466 - из СКФО и 1522 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Семь бойцов из Волгоградской области погибли в военной операции", "Военный из Динского района погиб в зоне спецоперации на Украине", "Уроженец Гуково погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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