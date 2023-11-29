29 ноября 2023, 19:44

Военный из Калмыкии погиб на Украине

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Старший лейтенант Василий Бадмаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Лаганского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 50 военных из Калмыкии.

 "Кавказский узел" писал, что Тимофей Овлыков  стал 49-м военным из Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Старший лейтенант Василий Бадмаев погиб в военной операции на Украине, сегодня состоялись его похороны. Посмертно Бадмаев награжден орденом Мужества, сообщила администрация Лаганского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 50 бойцов из Калмыкии. Всего власти и силовики на 19.40 мск 29 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2967 бойцов с юга России, в том числе 1456 - из СКФО и 1511 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.и.

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Примечание:

"Военный из Динского района погиб в зоне спецоперации на Украине", "Уроженец Гуково погиб на Украине", "Три бойца из Астраханской области убиты в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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