Юристы сочли необоснованными претензии Меликова к чиновнику из-за школы в Шиназе

04 февраля 2024, 14:04

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Глава Дагестана необоснованно подверг критике начальника райотдела образования за ситуацию с ветхой школой в селе Шиназ, поскольку вопросы сноса и строительства школ не входят в компетенцию этого чиновника, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 31 января глава Дагестана Сергей Меликов на заседании подверг резкой критике начальника отдела образования администрации Рутульского района Фермана Ахмедбекова за решение местных властей снести корпус школы в селе Шиназ. Отчитав чиновника, Меликов заставил его покинуть заседание и потребовал проверить деятельность Ахмедбекова.

Ранее Меликов раскритиковал вышедший на федеральном телеканале репортаж дагестанского журналиста Мурада Магомедова о ветхой школе в селе Шиназ. Меликов заявил при этом, что уже два года контролирует ситуацию со школой. Сельчане рассказали "Кавказскому узлу", что более 100 детей в Шиназе вынуждены учиться в две смены в ветхом и холодном здании. При этом из информации на сайте госзакупок и картотеки арбитражных дел следует, что подрядчик приостановил строительство школы из-за обнаружения исторического могильника, а власти отказали подрядчику в продлении сроков строительства и отказались от контракта. Комментаторы в соцсетях отметили, что Меликов поставил себя в неудобное положение, так как в проблеме виноваты сами власти.

Ферман Ахмедбеков не уволен с занимаемой должности, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в администрации Рутульского района. По его словам, муниципальный чиновник в таком вопросе, как строительство новой школы, является «последним винтиком в данном сложном механизме принятия решений, и не мог влиять на сложившуюся ситуацию в силу своих компетенций».

Возлагать всю вину за ситуацию со школой в селе Шиназ на одного начальника управления образования района не совсем корректно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" и юрист Рустам Ахмедов.

"Согласно опубликованным на сайте госзакупок сведениям, заказчиком строительства школы на 180 ученических мест в селе Шиназ Рутульского района Дагестана является государственное автономное учреждение РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан». Решение о строительстве новых школ принимается на уровне правительства республики, исходя из предусмотренных региональным парламентом средств на эти цели. Курируют данные проекты Минстрой и Минобразования Дагестана. Можно сказать, что управление образования муниципалитета здесь практически ничего не решает", - сказал юрист.

Аналогичное мнение высказал сотрудник одной из юридических компаний Махачкалы Арсен Алиев. "Насколько известно из опубликованных стенограмм с заседаний с участием главы Дагестана Меликова и правительства республики, основные претензии к начальнику управления образования Рутульского района заключались в том, что тот якобы принял решение снести часть старого здания школы, не дождавшись, пока построят новую. Думаю, не совсем это в компетенции чиновника - принимать подобное решение, тем более без ведома руководства района", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Арсен Алиев.

Строительными делами занимается подрядчик на основе утвержденной ранее документации, пояснил юрист. "Скорее всего, «публичная порка» Меликова связана с желанием показать общественности, что он нашел виновного. Увольнение, к примеру, главы района вызвало бы слишком большой резонанс и возможное недовольство, поэтому решили ограничиться «наказанием» чиновника не столь высокого ранга", - высказал мнение Алиев.

После того, как история получила резонанс, практически никаких изменений не произошло, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница села Патимат. "Приезжали чиновники из правительства, смотрели школу, сказали, что вопрос на контроле главы Дагестана, новую школу построят, и всё", - сказала она.

Напомним, в телесюжете журналиста Мурада Магомедова, подготовленном для "РенТВ", жители Шиназа Назар Абатаев и Нигар Шахбанова пожаловались на плохие условия в местной школе. Директор школы Расим Мирзабеков рассказал о претензиях родителей из числа военнослужащих. В том же телесюжете руководитель дирекции по реализации инфраструктурных программ в Дагестане Газимагомед Курамагомедов возложил ответственность за проблему с ветхой школой на подрядчика, который сорвал сроки строительства.

В Дагестане 143 из 1407 школ признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах, сообщило в декабре 2023 года правительство региона. В 2024-2026 годах планируется построить 23 школы, заявил кабмин.

Жители других сел республики также жаловались на состояние школ. Так, в декабре 2023 года жители села Туршунай Бабаюртовского района в обращении к Путину заявили, что здание местной школы признано аварийным, и дети вынуждены учиться в подсобках, а власти не реагируют на просьбы построить новую школу. В Туршунае планируется построить школу, но для этого требуется изменение статуса земельного участка, сообщили в Минобрнауки Дагестана.

В селе Советское Бабаюртовского района дети вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы, пожаловался 3 декабря 2023 года житель села. В аварийном здании школы нет нормальных условий для обучения детей, объяснил "Кавказскому узлу" директор школы. Строительство новой школы в Советском входит в число приоритетных задач, сообщили в Минобрнауки.

23 августа 2023 года жители одноименного села Советское Хасавюртовского района пожаловались, что обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения. Администрация района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

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