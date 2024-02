Активисты в Тбилиси призвали прекратить обстрелы Палестины

03 февраля 2024, 21:17

Участники акции в Тбилиси, организованной объединением арабских студентов в Грузии, выступили в поддержку палестинского народа и призвали к прекращению военных действий.

"Кавказский узел" писал, что 15 октября 2023 года в Тбилиси прошла акция в поддержку Израиля. На митинге у памятника Руставели собрались граждане Грузии и России. Акция, организованная молодежной группой STEP, собрала около 200 человек. 31 октября 2023 года участники митинга в Марнеули поддержали Палестину, заявив, что молчание властей Грузии по поводу гибели мирных жителей является поддержкой действий Израиля, и прошли по городу с флагами Палестины.

На площади у метро "Руставели" сегодня прошел митинг в поддержку Палестины Активисты держали в руках плакаты с лозунгами стоят с плакатами "Free Palestine", "Palestine, you are the soul of our Soul" и другими, написанными на английском языке. Лозунг акции — "No to genocide", сообщило сегодня Paper Kartuli.

Митинг организовало объединение арабских студентов в Грузии. Они призвали прекратить обстрелы мирных жителей в Палестине. "Больше никаких военных преступлений. Больше никаких бомбардировок больниц. Больше нельзя лишать мирных жителей еды, воды и электричества. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как гибнет еще больше невинных мирных жителей", - говорится в анонсе акции, опубликованной на странице объединения в Instagram*.

В акции приняли участие несколько десятков человек, среди них были как люди традиционной мусульманской одежде, так и европейской. Часть мужчин закрыли лица. Некоторые плакаты были написаны на грузинском языке. На акции присутствовали сотрудники полиции, следует из фоторепортажа, опубликованного в на странице в Facebook* "Мауцкебели".

Напомним, еврейская община в Грузии 12 октября 2023 года сообщила, что ощущает себя в стране в безопасности на фоне обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

22 октября стало известно, что пропавшая на музыкальном фестивале в Израиле жительница Грузии найдена мертвой. До этого поступили сообщения о гибели двух израильских полицейских - выходцев из Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook* 13 октября 2023 года отчиталась о встрече с послом Израиля в Грузии. "В это трудное время грузинский народ выражает свою поддержку и солидарность Израилю и стоит на стороне его народа!" - написала она в соцсети.

В этот же день глава МИД Грузии "подтвердил израильскому дипломату решительную поддержку Грузией государства Израиль", говорится на сайте ведомства.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

