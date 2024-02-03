Мобилизованный из Ростовской области осужден за уклонение от службы

03 февраля 2024, 12:43

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Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно мобилизованного жителя города Шахты Ивана Горожанкина, который больше недели отсутствовал в воинской части.

По версии следствия, мобилизованный житель города Шахты Иван Горожанкин 2 июня 2023 года покинул место прохождения службы и уехал в Шахты, а 12 июня 2023 года его задержала военная полиция. В суде Горожанкин признал вину.

Суд приговорил Горожанкина к двум годам лишения свободы условно. При этом в качестве смягчающих обстоятельств суд принял наличие у него ребенка, а также его желание отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине, передали 2 февраля "Кавказ. Реалии"*.

На сайте Новочеркасского гарнизонного военного суда уточняется, что Горожанкин признан виновным по части 2.1 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

"Кавказский узел" также писал, что 7 января стало известно, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам условно военнослужащего Олега Курочкина, который отсутствовал в воинской части в части две недели.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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