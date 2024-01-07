Мобилизованный из Ростовской области осужден за отсутствие в части

07 января 2024, 21:14

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам условно Олега Курочкина, который был призван на службу в рамках частичной мобилизации и отсутствовал в части две недели.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Мобилизованный из Ростовской области Олег Курочкин получил условный срок по делу о самовольном оставлении части, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Ростовского-на-Дону гарнизонного военного гарнизонного суда, Курочкин отсутствовал в части с 4 по 19 января 2023 года, в это время он "проживал по месту регистрации". 19 января он "добровольно прибыл в свою воинскую часть". Курочкин признал вину и отказался от дачи показаний. В ходе следствия он заявлял, что покинул часть, желая "временно отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы". В качестве смягчающих обстоятельств суд учел "наличие у подсудимого малолетнего ребенка", признание вины и раскаяние. Суд приговорил его к двум годам условно, указано в решении суда.

Самовольное оставление части мобилизованным расценивается как преступление военнослужащего, и отмечается тенденция к ужесточению наказаний, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Нередки стали сроки в пять лет и более, отметили они.

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