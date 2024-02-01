Абхазские оппозиционеры столкнулись с проблемами при пересечении границы с Россией

01 февраля 2024, 06:56

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Абхазские оппозиционеры обратились к послу России с просьбой содействовать в решении проблемы с задержаниями на границе. Власти Абхазии пытаются оказывать давление на оппозицию через спецслужбы России, дезинформируя о том, что будто бы абхазские оппозиционеры имеют антироссийские взгляды. Пограничники стали их необоснованно задерживать на КПП "Псоу", заявили авторы обращения.

Как информировал "Кавказский узел", в Абхазии обострилась политическая обстановка после того, как власти приняли решение о передаче России госдачи "Пицунда". Возмущения работой властей также звучали после того, как 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар, сгорело более 4000 картин. Некоторые жители Абхазии заявили, что чиновники не приняли современных мер по пожарной безопасности.

27 декабря 2023 года 25 из 28 депутатов парламента Абхазии проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Президент Абхазии Аслан Бжания в тот же день подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

Абхазская оппозиция обратилась к российскому послу в Сухуме Михаилу Шургалину с просьбой содействовать разрешению проблемы с задержаниями оппозиционеров и активистов при пересечении границы, передал 31 января "Интерфакс".

В обращении сказано, что последнее время на КПП "Псоу" произошло несколько случаев задержания жителей Абхазии на несколько часов без объяснения причин. "Опрашивают на предмет их взглядов и гражданской позиции. Это касается рядовых граждан, независимых журналистов, общественных деятелей", – сказано в обращении.

Только в январе текущего года были задержаны журналистка телеканала "Абаза-ТВ" Элеонора Гилоян, главред "Чегемской правды" Инал Хашиг, оппозиционер Леван Микаа, режиссер Ибрагим Чкадуа, активисты движения "Ҳара ҲПицунда", привело агентство текст обращения.

"Убеждены, что кампания по оказанию давления на наших граждан организована руководством Абхазии и лично президентом страны, продвигающим антигосударственные инициативы в различных областях", – заявили абхазские оппозиционеры в совместном обращении, которое 31 января также опубликовала "Нужная газета".

Оппозиция считает, что власти Абхазии не имеют возможности препятствовать их действиям и поэтому пытаются оказать давление через спецслужбы России, дезинформируя о том, что будто бы среди абхазских оппозиционеров и активистов есть антироссийские настроения. "Это абсолютно деструктивная политика, которая может привести только к нарастанию гражданского протеста и созданию ненужного напряжения в отношениях между дружественными народами России и Абхазии", – отметили авторы обращения.

Они заявили, что политические процессы, происходящие в Абхазии – это внутреннее дело республики, и что они не затрагивают интересы России или двусторонние абхазо-российские отношения. "В связи с изложенным, обращаемся к послу Российской Федерации в Республике Абхазия с требованием провести незамедлительные консультации с представителями компетентных структур для прекращения дальнейших недружественных и противоправных действий в отношении граждан Абхазии", – потребовали абхазские оппозиционеры.

Обращение подписали 77 человек, в том числе активисты, бывшие депутаты, журналисты и деятели культуры.

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