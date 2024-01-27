Пожарные в Сухуме во время пожара в Национальной картинной галерее. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=4v47njPFbpY

27 января 2024, 09:41

Реставраторы заявили об утере значительной части картин при пожаре в Сухуме

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При пожаре в Национальной картинной галерее в Сухуме утрачена значительная часть картин, уцелевшие работы законсервированы и будут перевезены в реставрационные учреждения России, заявили российские реставраторы.

Как информировал "Кавказский узел", 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар, сгорело более 4000 картин. 22 января Минкульт России анонсировал помощь реставраторов.

В результате пожара в Национальной галерее утрачена значительная часть картин, но уцелевшие работы можно реставрировать, заявили российские реставраторы на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом.

В Сухуме находятся специалисты Российского Государственного научно-исследовательского института реставрации, Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря, Третьяковской галереи и Русского музея. Они оценивают масштабы потерь и возможность восстановления картин, передал сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Абхазии.

"По словам специалистов, часть пострадавших картин законсервирована и готова к транспортировке в реставрационные учреждения России, но абхазской стороне необходимо определить приоритетность – какие именно произведения следует спасать в первую очередь", – пояснила пресс-служба.

По словам специалистов, предстоит большая, кропотливая, длительная работа. "Республике необходим новый современный комплекс, нужны свои специалисты-реставраторы, и в этом аспекте представители признанных российских центров выразили готовность в обеспечении стажировки абхазских реставраторов", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Центральном выставочном зале в Сухуме регулярно проходили выставки картин. В частности, 11 апреля 2022 года там открылась выставка картин абхазских художников из частных коллекций. Были представлены работы Александра Шервашидзе, Варвары Бубновой, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, а также работы из коллекций Батала Кобахии, Арды Инап-ипа и других. В день открытия выставки был аншлаг, ее посетило более 200 человек.

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Примечание:

"Пожар в картинной галерее Сухума потряс жителей Абхазии", "В Сухуме открылась выставка абхазского национального женского костюма "Амизанцкы", "Участники детской выставки в Сухуме собрали деньги для больного ребенка".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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