На месте пожара в Национальной картинной галерее в Сухуме. Скриншот видео: Телекомпания Абаза-ТВ / youtube.com

22 января 2024, 12:55

Минкульт России анонсировал помощь реставраторов картинной галерее Абхазии

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Российских специалистов решено направить в Сухум для помощи в реставрации картин, уцелевших во время пожара в Национальной картинной галерее, заявила сегодня министр культуры.

Как писал "Кавказский узел", 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар, сгорело более 4000 картин. МВД Абхазии заявило, что рассматривает поджог как одну из версий причин пожара.

Пожар в Национальной картинной галерее Абхазии "можно назвать настоящей гуманитарной катастрофой", заявила сегодня министр культуры России Ольга Любимова.

"В ближайшее время в Сухум отправится команда министерства культуры, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея. Специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые все-таки удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации", - написала она в 10.07 мск в своем телеграм-канале.

По данным министерства культуры Абхазии, из пожара удалось спасти около 150 картин, сообщило 21 января "Абхазия-Информ".

По состоянию на 12.50 мск, об отправке специалистов Ольга Любимова не сообщила в своем телеграм-канале.

Напомним, в Центральном выставочном зале в Сухуме ранее регулярно проходили выставки картин. В частности, 11 апреля 2022 года там открылась выставка картин абхазских художников из частных коллекций. Были представлены работы Александра Шервашидзе, Варвары Бубновой, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, а также работы из коллекций Батала Кобахия, Арды Инап-ипа и других. В день открытия выставки был аншлаг, ее посетили более 200 человек.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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