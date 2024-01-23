Случай вандализма зафиксирован в карабахском монастыре Спитак Хач

23 января 2024, 14:13

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В монастыре Спитак Хач, расположенном близ Гадрута, деформированы и погнуты кресты, сообщили армянские источники. Это часть целенаправленной политики по уничтожению армянского наследия в Карабахе, заявила организация "Омбудсмен культуры Айка".

Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, сообщили 23 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха. Армянская церковь Сурб Саркис оказалась разрушенной вопреки решению суда ООН после того, как Гадрутский район перешел под контроль Азербайджана, заявила международная организация Caucasus Heritage Watch.

Фото из монастыря Спитак Хач, на которых зафиксирован случай вандализма, опубликовал 22 января телеграм-канал "Арарат". На фото видны погнутые и деформированные железные кресты, прикрепленные к кануну внутри монастыря.

Власти Азербайджана на государственном уровне уничтожают армянский след в Нагорном Карабахе, заявила организация "Омбудсмен культуры Айка", прокомментировав снимки из Спитак Хач.

"Согласно статье 4 Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов», кража, грабеж или незаконное присвоение культурных ценностей, а также любые акты вандализма в их отношении запрещены", - говорится в сообщении от 22 января на странице организации в Facebook*.

Церковь/монастырь Спитак Хач Ванк (Белый крест) находится южнее города Гадрута, на холме у села Ванк. Официально притвор церкви был реставрирован в 1735 году, о чём есть соответствующие свидетельства, но постройку церкви относят к 14 веку, писал ранее блогер "Кавказского узла" Альберт Восканян, который в 2017 году посетил эту церковь и опубликовал репортаж в своем блоге.

В августе 2020 года были начаты работы по восстановлению монастыря Спитак Хач, но были прерваны ​​из-за боевых действий, начавшихся в сентябре. За время Второй арцахской войны монастырь не пострадал, говорится на сайте армянской организации Monument Watch.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел", мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк (азербайджанское название село Гасанриз Кельбаджарского района, - прим. "Кавказского узла"), перешедшем под контроль Азербайджана, заявила Monument Watch. Повреждены надгробия на кладбище в карабахском селе Акаку (азербайджанское название - село Агдам в Ходжавендском районе Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), а несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды Нагорного Карабаха. Осквернены в том числе могилы мирных жителей, умерших еще до начала войны за Карабах, сообщила "Кавказскому узлу" беженка из Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди, - прим. "Кавказского узла"), опознавшая могилы близких на видео с кладбища.

Власти Азербайджана должны реагировать на обвинения в вандализме, так как в дальнейшем видеозаписи разрушения армянских кладбищ в Карабахе будут использованы на мировой арене против Баку. Минобороны должно заниматься просвещением солдат и не позволять воевать с могилами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. В то же время в военном ведомстве Азербайджана предположили, что появившиеся в сети ролики могут быть провокацией со стороны Армении.

28 ноября 2023 года организация по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch сообщила, что на территорию шушинского кладбища Казанчецоц свалили кучи мусора. Это шестое армянское кладбище, уничтоженное в Карабахе.

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