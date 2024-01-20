Группа бойцов отправлена из Грозного в зону военной операции

20 января 2024, 13:53

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Из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине отправлена новая группа бойцов, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов. 13 декабря 2023 года он заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и помощи силовиков, предположили правозащитники. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили военные эксперты.

30 октября 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что в ряды спецназа "Ахмат" в зоне военной операции отправлены 32 тысячи бойцов. 11 ноября Кадыров уточнил, что с начала военной операции в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев, а 14 ноября сообщил, что за этот период на военную службу трудоустроены свыше 9 тысяч жителей республики.

Очередная группа бойцов вылетела спецрейсом из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

"Инструкторы Российского университета спецназа основательно поработали над повышением эффективности добровольцев. Специально для них разработан ускоренный курс подготовки, который включает в себя тактико-огневую подготовку, курсы доврачебной медицинской помощи раненым, ведение боя в различных условиях и другие востребованные умения в зоне боевых действий", - похвалился глава Чечни.

В начале января доброволец из Казани Расул Таспенов, который осенью 2022 года отправился на Украину через спецназ "Ахмат", рассказал, что в ходе подготовки в Российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции, сообщил он.

Численность отправленной группы глава Чечни не уточнил в своей публикации. На кадрах видеоролика, которым проиллюстрирована публикация, видны не менее сотни построенных бойцов.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты ранее сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки бойцов. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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