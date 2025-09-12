Задержание гражданина Азербайджана на Ставрополье вызвало взаимные обвинения пользователей соцсетей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Обсуждение информации о подготовке теракта в Ставропольском крае указало, что тема эскалации в отношениях Москвы и Баку остро переживается пользователями, позиционирующими себя как жители России и Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 8 сентября стало известно, что силовики на Ставрополье задержали гражданина Азербайджана по делу о подготовке теракта. По версии ФСБ, он по заданию украинской террористической организации готовил теракты в Ессентуках и Ставрополе, планируя использовать опыт, полученный на службе в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана. На обнародованной силовиками записи молодой мужчина, назвавшийся уроженцем Мингечаура, клянется в верности некоему "национальному освободительному батальону".
«Рассмешили, да. Его акцент выдал, говор не русскоговорящего азербайджанца. В каждой стране свой говор, как и в России отличаются москвичи от питерцев. Сказки не слушаем», - усомнилась в официальной версии читательница mila_mila_2090, прокомментировавшая информацию о задержании гражданина Азербайджана в Instagram* «Кавказского узла».
Обнародование информации о задержанном по делу о подготовке теракта на Ставрополье гражданине Азербайджана стало возможным на фоне взаимных претензий Москвы и Баку, заявили аналитики. Признание задержанного на опубликованных ФСБ видеокадрах – не является доказательством его вины, уверен полковник МВД в отставке Амир Колов. В период информационной войны никакие версии доверия не вызывают, считает председатель краевого Союза журналистов Василий Балдицын.
Пост с комментариями экспертов, опубликованный в Facebook* «Кавказского узла», собрал 65 комментариев читателей, обсуждавших сюжет в контексте отношений Москвы и Баку.
«Пахнет дремучим болотом. Российский шовинизм, доиграются…», - прокомментировал пользователь с ником Rax Mann
«Им свои преступники родные, они своих прощают, а чужих нет. И как мы с ними жили одной страной, носили общий паспорт и считались согражданами, мне до сих пор не понятно», - поддержала его Elvira Elvira
«Это нам непонятно - вы входили в состав бывшего СССР, а не мы к вам», - возразила Светлана Штифанова.
«Вы пришли к нам - 11я Красная армия», - возразил ей Vugar Zeynalov
«[Власти России] начали травлю азербайджанцев», - выразил мнение части читателей, прокомментировавших пост в Facebook* Artem Laktionov.
Отметим, что значительно число пользователей прибегли к оскорблениям по национальному признаку и обобщению поступков отдельных людей в контексте коллективной ответственности жителей России и Азербайджана.
Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".
Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.