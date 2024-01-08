Длинные пробки скопились на трассе "Дон"

08 января 2024, 22:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На трассе "Дон" образовались длинные пробки, власти отчитались об ограничении движения на трассе и прилегающих к ней дорогах, для водителей организованы пункты обогрева и временного размещения. Машины несколько часов стоят на месте, посетовали водители в Telegram-чатах.

Движение общественного и пассажирского транспорта ограничено на участке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области из-за непогоды, сообщило сегодня управление ГИБДД Ростовской области. "Введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке 930-й километр (город Каменск-Шахтинский) - 1000-й километр (город Шахты)", - говорится в сообщении.

Также ограничено движение по автомобильным дорогам Морозовск-Цимлянск-Волгодонск и Кашары-Первомайское-Милютинская-Морозовск и "Волгоград - Каменск - Шахтинский - Луганск", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. На трассе М-4 "Дон" работают пять пунктов обогрева, отчиталось ГИБДД.

Спасатели сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдается сложная дорожная обстановка в южном и северном направлениях. "ГУ МЧС России по Ростовской области просит водителей воздержаться от поездок", - сообщило ведомство.

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что с 22.00 мск 8 января по 12.00 мск 9 января введено ограничение на въезд большегрузов в Ростов-на-Дону. "Эта вынужденная мера позволит разгрузить дороги и избежать пробок. Коммунальная техника сможет более оперативно расчищать проезжую часть", - написал он в своем Telegram-канале, также призвав автомобилистов отказаться от использования личного транспорта.

Для расчистки дороги на 979-м километре автомагистрали М-4 "Дон" задействована спецтехника и автомобильные тягачи, отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Экипажам ГИБДД поручено оказывать всю необходимую помощь застрявшим в пробках. В том числе они связались с автобусом, перевозящим группу детей в Белую Калитву и сопровождают его для ночевки в Зверево" - написал он в своем Telegram-канале.

Подвоз воды и продуктов питания организован на 979-м километре автомагистрали М-4 "Дон", отчитался губернатор. Также развернуты два пункта временного размещения в Зверево на 100 и на 50 мест, а в Красном Сулине готов к развертыванию ПВР на 50 мест.

Водители, застрявшие в пробке на трассе M-4, сообщили, что движения практически нет. "Пробка с двух сторон. Два часа стоим уже", - написала Наркис Зарипова в Telegram-чате "Трасса М-4 Дон". "Мы уже два часа стоим, за это время проехали одну минуту в общей сложности", - сообщила Анна Мережук. Комментируя информацию о пунктах обогрева, она отметила, что при таком движении до них сложно добраться. "Доехать бы до них", - написала женщина.

"Кавказский узел" также писал, что движение по федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области было закрыто с вечера 30 марта 2023 года для ликвидации последствий снегопада. Спасатели эвакуировали с трассы 57 человек. Многие автомобилисты попробовали объехать пробку по дороге Новошахтинск-Гуково, но затор образовался и там. Водители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что провели на трассе почти сутки, им не хватает топлива, также у многих не было запаса еды и воды. Лишь поздно вечером 31 марта власти сообщили о возобновлении движения по трассе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 9 января в городе Шахты ожидается снег при температуре воздуха -5 градусов, скорость ветра 6 метров в секунду. 9 января также ожидается снег, температура снизится до -11, скорость ветра – до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.