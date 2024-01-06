Власти Ингушетии отчитались о примирении семей кровников

06 января 2024, 16:24

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Шесть семей в Ингушетии отказались от объявленной кровной мести после просьб богословов и властей, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов и потребовал усилить работу примирительной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2023 года власти Чечни сообщили, что в Грозном прошел обряд примирения двух семей из Ингушетии и Чечни, одна из которых объявила кровную месть из-за гибели родственника.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

В Ингушетии десятки семей, "идя навстречу просьбам богословов и властей", приняли решение отказаться от вражды и конфликтов, сообщил сегодня глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Об этом мне доложил министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Руслан Мизиев. По его словам, в результате работы примирительной комиссии зафиксировано 32 случая примирения, 6 из которых - по объявленной кровной мести, а остальные по дорожно-транспортным происшествиям и бытовым ссорам", - написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Он назвал достигнутый результат "хорошим". "Тем не менее, считаю необходимым активизировать работу примирительной комиссии. Необходимо чаще доносить до жителей республики, особенно до молодёжи, о необходимости соблюдения правил дорожного движения, быть сдержанными в действиях, которые могут привести к конфликтам, порой с трагическими последствиями. Не стоит забывать о том, что мы живем в непростые времена, где даже самые, казалось бы, пустяковые разногласия между людьми, не говоря уже о «кровной мести», могут привести к напряженности и тяжелым последствиям", - говорится в публикации.

В Северной Осетии в дискуссии о кровной мести была озвучена мысль о том, что кровная месть как последствие убийства удерживала от насилия, указала 4 января автор блога "Блогерка. Северный Кавказ" на "Кавказском узле".

"Якобы сейчас кровная месть не сработает, потому что общество атомизировано, а в условиях не работающего права и судебной системы, нам поможет только горизонтальная связь, гражданские институты и солидарность. Честно говоря, во всех этих рассуждениях мне не хватает резкого осуждения этого устаревшего института и четкой позиции о невозможности возврата к этой модели. Не потому, что мы атомизированы и это просто плохо сработает, а потому, что это просто неприемлемо ни при каких условиях", - написала она в посте "О возрождении института кровной мести".

В Северной Осетии случаи убийств из-за кровной мести единичны, практически все конфликты регулируются в рамках правового поля, указали в феврале 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, в соседней с Ингушетией Чечне власти регулярно отчитываются о примирении семей кровников. Примирение зачастую происходит под давлением властей, хотя в таких случаях вражда фактически может продолжаться, отметил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Власти Чечни в 2010 году создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, однако на следующий день при Духовном управлении мусульман Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Родственники жертв ДТП в Чечне отказываются от кровной мести виновникам аварий добровольно, властям не приходится использовать в таких случаях админресурс, рассказали в январе 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Примирение кровников после гибели человека в ДТП проходит "быстро и без проблем", если виновник аварии был трезв и пытался оказать пострадавшему помощь, сообщила в декабре 2018 года завкафедрой Чеченского института повышения квалификации работников образования Аза Саракаева. "Если нет отягчающих обстоятельств, то виновник может рассчитывать на легкое примирение, но при этом он должен заплатить выкуп семье жертвы или взять на содержание детей потерпевшего", - рассказала она "Кавказскому узлу".

При этом, несмотря на декларируемую властями Чечни борьбу с обычаем кровной мести, в 2019 году спикер парламента республики Магомед Даудов объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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