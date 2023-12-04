Власти Чечни отчитались о примирении семей кровников

04 декабря 2023, 07:42

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В Грозном прошел обряд примирения двух семей из Ингушетии и Чечни, враждовавших из-за гибели человека, сообщила государственная телекомпания "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются о примирении семей кровников посредством специально созданной комиссии по примирению. Примирение кровников зачастую происходит под давлением властей, но фактически вражда в таких случаях может продолжаться, отметил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

В 2010 году власти Чечни создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, но уже на следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

В Грозном состоялось примирение семей из Чечни и Ингушетии. Обряд примирения семей Иламовых и Хаджиевых прошел с участием богословов, старейшин и местных жителей. В частности, в нем приняли участие заместитель председателя примирительной комиссии Ингушетии Сейт-Абдуллах Бедери и заместитель муфтия Чечни Ансан Хетиев, передала ЧГТРК "Грозный" в видеорепортаже, опубликованном 3 декабря на странице гостелеканала в соцсети Instagram*.

Сторона Иламовых прощает семью и родственников виновного в гибели их сына", – отметил автор репортажа. За текущий год комиссия по примирению кровников примирила 35 семей, добавил он.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев отметил, что активная фаза примирений кровников в Чечне была начата в 2007 году. "Муфтият и власти буквально насаждали примирения. <…> Если в данном случае имеется такая же картина, и родственников невинно убиенного заставили мириться <...> они на это пойдут, конечно, но временно. Это лишь уступка, после которой семья вернется к кровной мести", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на борьбу с обычаем кровной мести, которую декларируют власти Чечни, спикер парламента республики Магомед Даудов в 2019 году объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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