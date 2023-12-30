Пять человек обвинены по делу о покушении на депутата в Азербайджане

30 декабря 2023, 19:03

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Передано в суд дело пяти обвиняемых в покушении на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля были задержаны четверо подозреваемых в покушении на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу, а на следующий день силовики задержали еще двух подозреваемых. По версии следователей, организатором нападения был Азер Сарыджанов, получивший поручения от иранских спецслужб, а исполнителем - Сабухи Ширинов. Еще два человека, Эльшад Аскеров и Эмин Алияров, как считают силовики, помогали Азеру Сарыджанову организовать нападение.

В Бакинский суд по тяжким преступлениям передано дело о покушении на Фазиля Мустафу. По делу о покушении обвиняются пять человек - Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сариджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов, сообщает сегодня АПА.

Дело расследовалось по статьям 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля) и 228.2.1 (незаконный оборот оружия и боеприпасов группой лиц). Заседание суда намечено на 12 января 2024 года, пишет Report.

Напомним, вечером 28 марта в Баку неизвестный несколько раз выстрелил в Фазиля Мустафу. Депутат был ранен и доставлен в больницу, врачи заявили, что угрозы для его жизни нет. 29 марта Служба госбезопасности квалифицировала нападение на Мустафу как теракт.

Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям партию "Великое созидание" и является единственным ее депутатом. Мустафа - член Азербайджано-Иранской межпарламентской группы дружбы, в этом качестве он комментировал "Кавказскому узлу" перспективы взаимоотношений двух стран на фоне возникшей напряженности.

16 декабря Фазиль Мустава объявил о своем участии в выборах президента Азербайджана, намеченных на 7 февраля 2024 года.

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