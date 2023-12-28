Участники протестов в Сухуме потребовали наказать депутатов

28 декабря 2023, 11:23

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Проголосовавшие за ратификацию соглашения о передаче России госдачи в Пицунде депутаты нарушили ряд законов Абхазии, что привело к нарушению суверенитета республики, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда". Участники акции протеста в Сухуме, прошедшей ночью и завершившейся утром 27 декабря, объявили о продолжении борьбы и организовали сбор подписей под требованием расследовать действия депутатов парламента.

Как информировал "Кавказский узел", депутаты парламента Абхазии рано утром 27 декабря на закрытом внеочередном заседании ратифицировали соглашение с Россией о передаче в собственность госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента. Президент Абхазии Аслан Бжания позже в тот же день подписал закон о ратификации этого соглашения. Власти Абхазии полностью утратили доверие общества, поэтому протесты в связи с этим решением могут возобновиться, отметили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

На "Кавказском узле" опубликована справка о движении "Ҳара ҲПицунда".

Активисты "Ҳара ҲПицунда" провели сбор подписей среди жителей республики под заявлением, в котором потребовали наказать депутатов парламента, проголосовавших за передачу России госдачи в Пицунде и тем самым нарушивших, по мнению активистов, законодательство и суверенитет республики.

"Депутаты допустили вопиющие нарушения, среди которых: неоднократный экстренный перенос сессии, нарушение режима заседаний парламента Абхазии, без обоснованных и объявленных избирателям причин (статья 52 регламента Народного Собрания Республики Абхазия), нарушение принципа открытости заседаний парламента РА (часть 3 статьи 36 Регламента), отсутствие решения о проведении закрытого заседания (часть 6 статьи 36 Регламента)", – сказано в обращении, текст которого сегодня опубликована в своем телеграм-канале "Нужная газета".

Все это говорит о грубом нарушении регламента работы парламента Абхазии и незаконности процедуры ратификации соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Кроме того, депутаты не посчитали нужным объяснить собравшейся около здания парламента общественности необходимость проведения срочной сессии. Активисты продолжат борьбу против передачи России госдачи в Пицунде, сказано в обращении.

Напомним, власти Грузии назвали незаконным соглашение о госдаче в Пицунде. Ратификация соглашения незаконна и не имеет юридической силы, заявило министерство иностранных дел страны. Президент Грузии потребовала жесткой реакции международных структур.

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