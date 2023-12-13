Глава Чечни счел избиение Журавеля героическим поступком

13 декабря 2023, 20:08

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Рамзан Кадыров в ходе прямой линии оправдал избиение своим сыном Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана, и заявил, что было бы хорошо, если бы Адам "убил его". Все, кто наградил Адама Кадырова после избиения арестованного, болеют за свою религию, отметил глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", волгоградец Никита Журавель, обвиненный по делу о сожжении Корана, был избит в грозненском СИЗО в августе. 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения и похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и, в том числе, высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград. При этом государственное ИА "Чечня сегодня", сообщившее 15 ноября об одной из наград, из заслуг Адама Кадырова упомянуло лишь избиение арестованного Никиты Журавеля.

Информация том, кто осудил и кто одобрил избиение Журавеля, а также версии, зачем Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху, собраны "Кавказским узлом" в справке "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Адам Кадыров "счел бы за честь" наказание за избиение Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде, заявил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии

"Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?", - процитировало слова Кадырова в ходе прямой линии ТАСС.

"Было бы хорошо, если бы он убил его там на месте прямо", - говорит после этого Кадыров на видеозаписи прямой линии, фрагменты которой опубликовали Telegram-каналы, в частности, Baza.

Глава Чечни также выразил благодарность всем, кто наградил Адама Кадырова после избиения Журавеля. "В свои годы он проявил героизм, я считаю. Адама наградили разными наградами. Я благодарен им за то, что они так болеют за свою религию и за свое государство. Собака лает, караван идет", - привело слова Кадырова агентство "Чечня сегодня".

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова. Вручение 15-летнему подростку высших наград Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии продиктовано стремлением глав республик выказать уважение его отцу, предположил Ахмет Ярлыкапов. Награждения Кадырова-младшего инициированы Москвой как сигнал поддержки возможного преемника Рамзана Кадырова, возразил Руслан Кутаев.

Напомним, 5 ноября также стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Также 16-летнему Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени шейха Мансура. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов выразил уверенность, что Адам Кадыров "сделает всë необходимое, чтобы личный состав батальона был обеспечен всем необходимым для качественного выполнения поставленных задач".

Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров не имеет компетенций для руководства воинским подразделением, но назначение его куратором чеченского батальона Минобороны призвано ввести его в круг силовиков, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Должность куратора воинского подразделения нетипична для Минобороны, подчеркнули военные эксперты.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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