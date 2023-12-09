Житель Дагестана обвинен в нападении на силовика в ходе беспорядков в аэропорту

09 декабря 2023, 22:15

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Как минимум один из арестованных в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы обвинен в нападении на силовика, следует из информации Верховного суда Дагестана. В суд поступило не менее 74 жалоб на арест по делу о массовых беспорядках.

"Кавказский узел" писал, что к 3 декабря общее число содержащихся в СИЗО-1 Махачкалы по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту превысило 130 человек, сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Комментаторы в его телеграм-канале призвали освободить тех, кто не нарушил закона, а на территории аэропорта находился по личным делам.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 25 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в Махачкале, к 1 декабря известно 242 решениях по этим делам. Что произошло в аэропорту "Уйташ" и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В Верховный суд Дагестана поступили 74 жалобы на арест по уголовным делам в связи с беспорядками в аэропорты Махачкалы, подчитала "Медиазона"*. Все, кто обжалует арест, обвинены по статье об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса России, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы), лишь в одном случае, в жалобе поступившей 8 декабря, к участию в массовых беспорядках добавлена статья о нападении на силовика (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России предусматривает до пяти лет лишения свободы), сообщило сегодня издание.

Как следует из информации на сайте Верховного суда, жалобы на арест по статье об участии в массовых беспорядках поступили с 14 ноября по 8 декабря, по 71 жалобе суд уже вынес решение, информации о рассмотрении трех жалоб, поступивших 8 декабря, на сайте Верховного суда Дагестана не содержится. Имена подавших жалобы на сайте суда скрыты, судебные решения также не приведены.

С 26 по 29 октября массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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