Юристы указали на опцию суда мягко наказать Журавеля

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Суды в России в основном выносят достаточно мягкие наказания по статье, которая вменена волгоградцу Никите Журавелю за сожжение Корана, и у суда в Чечне есть все опции не отходить от этой тенденции, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября суд в Грозном с третьей попытки приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана.несколько раз судебные заседания переносились из-за неявки имамов грозненских мечетей, выступающих по делу потерпевшими. Чеченские имамы стали потерпевшими по делу Журавеля не по своей воле и игнорируют заседания, так как не получили инструкции по своим показаниям, пояснила ранее корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. На заседании 28 ноября имамы чеченских мечетей заявили, что поступок волгоградца Никиты Журавеля, сжегшего Коран, оскорбил чувства мусульман и нанес им ущерб.

Преследование Никиты Журавеля является политически мотивированным и направлено на устрашение общественности, заявил 16 ноября правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" Подробнее о деле Журавеля говорится в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Дела по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса России) относятся к делам публичного обвинения, поэтому в них может вообще не быть потерпевших, подчеркнул эксперт Исследовательского центра "Сова" Михаил Ахметьев. "И, судя по известным нам приговорам, зачастую их нет. В отдельных случаях потерпевшие могут быть, но их число и профессиональный статус ничем не регламентированы. Более того, как священнослужители разных конфессий, так и рядовые верующие могут быть привлечены к делу не в качестве потерпевших, а только как свидетели. Так, в деле сочинца Виктора Ночевнова, которого в 2016-2018 годах преследовали по этой статье за карикатурные изображения Иисуса Христа, были показания не только настоятеля православного монастыря, но и имама местной мечети, и председателя еврейской общины. Все они были именно свидетелями по делу", - сказал Ахметьев корреспонденту "Кавказского узла".

Потерпевшие по делам по статье 148 необязательны, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Команды против пыток"* Юлия Федотова, которая защитила по статье об оскорблении чувств верующих кандидатскую диссертацию. "Из известных мне уголовных дел потерпевшие были только в одном случае, в остальных оскорбленные верующие шли как свидетели, либо вообще никого не было", - отметила Федотова.

По ее словам, в таких делах достаточно лишь экспертизы - лингвистической либо религиоведческой, и, по сути, рассмотрение такого дела может быть очень оперативным, сказала собеседница.

При этом она подчеркнула, что в большинстве известных ей случаев по этой статье давали наказание, не связанное с лишением свободы.

Потерпевших по статье 148 следствие чаще всего находит среди представителей духовенства того религиозного течения, которое упоминается в высказывании обвиняемого, а выбор конкретных лиц обычно связан с тем местом, где обвиняемый непосредственно производил свои действия, если на фото или видео попал какой-то религиозный объект, то, как правило, именно приписанные к этому объекту священнослужители выступают в качестве потерпевших, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитной организации на условиях анонимности.

По его словам, представители духовенства могут проявлять большее милосердие, чем светские власти, а суды даже идут им навстречу. "Вспомним прекращение дела о фото в белье на фоне мечети в Москве в связи с примирением, несмотря на протест прокурора. Тогда подсудимые - модель, оператор и организаторы съемки в нижнем белье около мечети - извинились перед мусульманами, признали, что поступили глупо, но не имели умысла оскорбить ислам. Мусульмане, проходящие по делу потерпевшими, обещали простить подсудимых. Прокурор категорически возражал против примирения, но дело все-таки прекратили", - сказал собеседник "Кавказского узла".

Адвокат также указал на сомнительность, в случае Журавеля, квалификации состава преступления. "Для того, чтобы квалифицировать действия подсудимого по части второй статьи 148, требуется обязательное дополнительное условие - совершение антиобщественных действий на территории, специально предназначенной для религиозных обрядов (внутри мечети или церкви). Насколько можно судить из распространенного видео, это условие не выполнено, таким образом, квалификация по части 2 сомнительна", - отметил он.

Адвокат Никиты Журавеля отказался от комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает в СИЗО Никиту Журавеля. После этого сын Кадырова получил ряд наград.

Так, 6 октября стало известно, что ему присвоено звание Героя Чечни. Затем глава Татарстана наградил его орденом "Дуслык", глава Карачаево-Черкесии – орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" (высшей госнаградой республики), а муфтий Карачаево-Черкесии вручил Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Уммой". 7 ноября Адам Кадыров получил высшую награду Кабардино-Балкарии (орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой"), а 9 ноября был награжден высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

5 ноября стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, отметили юристы, силовики и правозащитники. Они предположили, что для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца.

Также 16-летнему Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени шейха Мансура. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов выразил уверенность, что Адам Кадыров "сделает всë необходимое, чтобы личный состав батальона был обеспечен всем необходимым для качественного выполнения поставленных задач". Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров не имеет компетенций для руководства воинским подразделением, но назначение его куратором чеченского батальона Минобороны призвано ввести его в круг силовиков, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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